Elevă de 16 ani la un liceu teologic s-a spânzurat în casa părinților. Fata a fost găsită de tată

Gestul extrem s-a petrecut la locuinţa familiei din satul Bătrâneşti, comuna Icuşeşti, judeţul Neamţ. Fata s-a spânzurat într-o cameră a casei și nu a lăsat vreun mesaj de adio. Ancheta demarată de poliţişti se bazează în acest moment doar pe supoziţii, nefiind vreo certidudine.

Poliţiştii au ridicat telefonul victimei, sperând că vor afla şi motivul sinuciderii. Deocamdată, se bănuieşte că eleva căzuse în depresie sau că suferea din dragoste.

Fata de 16 ani locuia cu părinţii, dar mai stătea şi la bunicii paterni, care aveau casa în apropiere, deoarece acolo avea semnal mai bun la internet, pentru a putea participa la cursurile online. Adolescenta a cerut permisiunea să meargă acasă pentru a face curăţenie. Impacientată că fata întârzia să se întoarcă, bunica l-a trimis pe tatăl copilei, să o aducă. Tatăl și-a găsit fiica fără viaţă într-o cameră, atârnând într-o funie legată de un cui. Adolescenta era unicul copil al familiei.

”Era un copil normal, pe care l-am cunoscut încă din şcoala gimnazială. Eu am fost şi bibliotecară. Venea des să împrumute cărţi. E de neînţeles ce s-a întâmplat, pentru că adolescenta nu a lăsat niciun bilet de adio. Poliţiştii i-au ridicat telefonul mobil, pentru a căuta indicii privitoare la gestul ei, de neînţeles. Poştaşul mi-a povestit că, în urmă cu două zile, i-a dus alocaţia şi era zâmbitoare, glumea“, a declarat Elena Cozma, asistent social la Primăria Icuşeşti.

”Am găsit o familie devastată de tragedie“

”Era un copil extraordinar, o adolescentă plină de viaţă. Am rămas cu toţii surprinşi de întorsătura pe care au luat-o lucrurile. Nu ne-am gândit că, în câteva luni de cînd nu ne-am văzut cu elevii, faţă în faţă, lucrurile pot lua asemenea întorsături dramatice. Am fost la Bătrâneşti pentru a sprijni familia în aceste momente dramatice nu numai cu un mic ajutor material, strâns de la cadrele didactice, ci mai mult pentru a încerca să-i sprijinim moral. Am găsit o familie devastată de tragedie. Acesta a mai afirmat că familia deja îşi făceau planuri cu fiica, după terminarea liceului dorind să o sprijine pentru a urma studii superioare: Am încercat să îi îmbărbătăm, atât cât se poate în asemenea situaţii tragice. E cu neputinţă şi pentru familie, şi pentru noi să găsim o explicaţie a gestului acestei adolescente ajunsă în acest dezechilibru psihic, care a determinat-o să-şi ia zilele“ a declarat, pentru Monitorul de Neamţ, directorul liceului.

