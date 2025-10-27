Elevii olimpici din Alexandria sunt răsplătiţi pentru performanţele lor. Excursie de 7 zile prin toată România

Au muncit, și-au depășit limitele, iar acum eforturile le sunt răsplătite prin evenimente interactive, vizite și excursii, la care se adaugă oportunitatea de a cunoaște activitatea universităților din țară. Este vorba despre elevii olimpici din Alexandria, care, timp de o săptămână, vizitează țara, în cadrul unui parteneriat al administrației locale împreună cu Antena 3 CNN.

Antena 3 CNN își continuă misiunea de a educa și inspira prin seria de evenimente sub egida platformei de comunicare "România Inteligentă", prin organizarea unui eveniment de excepție de 7 zile, dedicat explorării și înțelegerii educației academice și culturale din țara noastră.

Programul susținut de Primăria Municipiului Alexandria le oferă elevilor de top oportunitatea de a-și descoperi vocația și de a-și contura direcția profesională. Prima oprire a fost în județul Mehedinți, unde au vizitat, pentru început, Muzeul Regiunii Porților de Fier, filiala Gura Văii. Tinerii olimpici au aflat date despre trecutul zonei, dar și despre construcția hidrocentralelor de pe Dunăre.

"Este pentru a treia oară când pornim în această aventură alături de elevii olimpici ai Alexandriei, cu rezultate deosebite la concursuri și olimpiadele școlare, la nivel național și internațional.

Este o aventură interesantă, pentru că pe parcursul acestor zile vor putea descoperi și vizita universități, cât și alte lucruri interesante pentru ei", a spus Cornelia Ene, viceprimarul din Alexandria.

"Este și o parte de relaxare, mai ales că am muncit foarte mult anul trecut și nu doar anul trecut, ci și în anii precedenți, pentru olimpiadele la care am participat cu toții. Pentru că aici suntem doar olimpici", a mărturisit o olimpică la Franceză.

"Anul acesta am reușit să-mi depășesc limitele și am obținut primul premiu pe țară, iar toată această experiență este răsplata pe care o primesc în schimbul muncii mele. Sunt foarte fericită că mă aflu aici și am ocazia să descopăr multe lucruri noi — același lucru", a spus alta.

"Toți olimpicii muncim destul de mult, foarte mult de fapt. Sunt zile pe care le dedicăm și nu ieșim afară, nu vorbim cu prietenii, nici cu familia în unele situații, iar munca ajunge într-un punct culminant. Este frumos să vedem cum munca noastră este răsplătită", a adăugat un olimpic la TIC.

A urmat o plimbare pe Dunăre până în Clisură, unde tinerii au vizitat obiective turistice precum Chipul lui Decebal, Mănăstirea Mraconia sau Tabula Traiana — aflată pe malul sârbesc al fluviului.

După plecarea din Mehedinți, până pe data de 2 noiembrie, copiii olimpici din Alexandria vor ajunge în Băile Herculane, Timișoara, Oradea, Cluj-Napoca, Târgu Mureș, Sibiu și Brașov, după care vor reveni acasă.

Călătoria își propune să îmbine învățarea cu distracția, prin vizitarea unora dintre cele mai prestigioase centre universitare din vestul țării.