Elevii care luptă să schimbe sistemul pentru un viitor sigur

Rareș Voicu este elev în clasa a XII-a la Liceul Teoretic "Nicolae Iorga" din Brăila. În trecut, a fost ambasador junior al României la Uniunea Europeană în timpul Preşedinţiei României la Consiliul UE. Atunci, alături de alți elevi, Rareș a contribuit la redactarea Declarației de la București a copiilor din Uniunea Europeană. De altfel, activităţile extracurriculare îi ocupă mai tot timpul în fiecare zi.

Rareș Voicu: ''Am fost în contact direct și constant cu miniștri, cu șefi de stat, cu demnitari''

''Şcoala şi apoi, de obicei, de pe la prânz până seara, întâlniri. Fie conferinţe, fie cu colegii din consiliul naţional al elevilor, fie cu cei de la Ministerul Educaţiei si Cercetării'', a spus Rareş Voicu, preşedinte Consiliul Naţional al Elevilor

''La nivel şcolar, campania mea s-a axat pe dialog, mi s-a părut important ca între elevi și directiunea școlii să existe un dialog, iar la nivel național ce mi s-a părut foarte important a fost transparenţa, atât în cadrul structurii cât și în relația cu elevii pe care îi reprezentam și foarte important capacitarea structurilor județene, avem structuri în fiecare judet și e important ca aceste consilii sa meargă bine ca să avem un act de reprezentare de calitate. Fac parte de aproape patru ani din mișcarea de reprezentare și ceea ce pot spune cu certitudine este ca am învățat în acești patru ani nu aș fi învățat cu siguranța dacă aș fi fost doar la școala. Am fost în contact direct și constant cu miniștri, cu șefi de stat, cu demnitari. A contribuit cu siguranţă la dezvoltarea mea și am învățat foarte multe lucruri'', spune elevul.

Preşedintele Consiliului Naţional al Elevilor, una dintre vocile noii generații

A ales să vorbească în numele tuturor colegilor lui de liceu şi să se implice activ ca lucrurile să se schimbe. Aşa a ajuns să discute faţă în faţă cu politicienii care deţin puterea.

''Noi, tinerii am înţeles că acţiunile nu stau în lozinci, ci în a sta la masa cu decidenţii, cu pixul pe hârtie şi a lucra alături de ei la conturarea deciziilor. Uneori ne privesc de sus şi un pic patronant şi face parte din metehnele trecutului, copiii erau priviţi ca o cantitate neglijabilă, acum îi consultăm ca sa fie consultaţi. Au fost oameni politici şi demnitari care ne-au ascultat şi au construit pe baza a ceea ce am spus, dar ei sunt în minoritate. Cred că mai frustrant decât a nu fi ascultat e să fii ascultat, dar să nu fii luat în serios'', adaugă Rareş.

Sabina Spătariu, preşedintele Asociaţiei Elevilor din Constanţa

În mijlocul luptei cu sistemul este şi Sabina Spătariu. S-a alăturat în clasa a X-a Asociaţiei Elevilor din Constanţa şi reuşit foarte rapid să urce scara ierarhică din organizaţie.

''Când am început să mă implic mi-am dat seama că vreau să fiu și mai mult și să ajut și mai mult și așa am ajuns în 2019 vicepreședinte și apoi după un an am candidat pentru postul de preşedinte. Îmi dadeam seama că sunt foarte multe legi care nu se respectă, nivelul de corupţie e foarte mare, noi, părinți, elevi, copii, ar trebui să ne ridicam și sa spunem atunci când ceva ce nu e în regulă se întâmplă'', spune Sabina Spătariu, preşedinte Asociaţia Elevilor din Constanţa.

Sabina pe care am cunoscut-o eu când a dat interviul era timidă, în momentul de faţă, nu o recunosc. Nu e de rău, pe măsură ce a trecut timpul şi a prins mai mult curaj a scos la iveală o nebunie a ei aparte. E un mod special de a trata lucrurile, de a-şi apăra colegii'', spune Mihai Tănase, fost preşedinte Asociaţia Elevilor din Constanţa.

Recent a trecut printr-un episod în care primarul din Constanţa a ameninţat-o pentru că a spus că va cere în instanţă drepturile elevilor. Este obişnuită însă cu astfel de reacţii ale oamenilor politici.

Motivul pentru care primarul din Constanţa a fost supărat este legat de banii alocaţi pentru bursele elevilor. Asociaţia se luptă de multă vreme cu primăriile din judeţ ca să le oblige să respecte legea. Iar Sabina nu s-a lăsat niciodată intimidată.

''Au fost foarte mulți primari care nu au vrut sa dea burse nici după ce am câștigat în prima instanța și au făcut recurs, ceea ce mi s-a părut incredibil pentru ca au cheltuit din banul public pe avocați ca să nu dea bursele elevilor'', a spus Sabina.

Bursele înseamnă pentru unii copiii enorm. Mai ales în această perioadă în care unii dintre ei au fost privaţi chiar de dreptul elementar la educaţie.

Sebastian Dodiță, membru Board-ul Copiilor UNICEF

Sebastian Dodiţă este membru în Bordul Copiilor UNICEF. Are ocazia uriaşă astfel să îi ajute pe colegii lui să-şi respecte şi să-şi facă drepturile auzite.

''Mi-am dat seama că problemele apar în momentul în care nu se știu opiniile noastre și nu se știu opiniile copiilor în general. Am decis să ofer acestor copii o voce pentru ca mai departe deciziile să fie luate în concordanță cu părerile care și se le transpun prin această voce.

Pandemia nu l-a oprit să îşi continue proiectele, ba chiar l-a ambiţionat. Sebastian îşi dedică cea mai mare parte a timpului activităţilor care îl ajută să se dezvolte.

Particip la activitățile clublui de dezbateri, mai particip la competiții care acum se organizează online, în continuare sunt membru în cadrul boardului copiilor unde avem inițiative și proiecte în care am continuat să mă implic chiar și în această perioadă și pasiunile pe care le am, de exemplu pianul, le fac în continuare pentru că îmi plac și pentru că mă simt bine.

Pot să mă consider un tânăr care nu și-a lăsat oportunitățile să treaca pe lânga el, pentru că și în cele mai complicate momente în care nu îți dai seama de evenimentele care se întâmplă în jurul tău, întotdeauna e în interiorul tau o voce care îți spune că ar trebui să te apuci de o activitate nouă, să îți continui hobby-urile'', spune Sebastian Dodiţă.

Tinerii noii generaţii au nevoie de soluții clare pentru un viitor sigur. Iar cei care încă nu sunt convinși de măsurile luate de societate s-au hotărât să ia poziție, şi să gândească strategii pentru a se dezvolta pe termen lung. Ca să se asigure că vor fi cât mai mulţi tineri cu viziuni sănătoase, Sebastian e hotărât să îi sprijine şi pe ceilalți din preajma lui.

''Doar astfel, încercând să educăm oameni, încercând să educăm copiii și să facem păreri auzite, probabil că din punctul meu de vedere aceasta este cea mai mare șansă să schimbăm ceva real și sistematic

''Un lucru mi-am pus în minte legat de deciziile pe care să le iau pentru a-mi schimba viitorul și acela este că vreau sa fiu fericit'', adaugă Sebastian.

Cei trei tineri români pe care i-aţi cunoscut astăzi ne arată că vârsta nu are nicio importanţă atunci când ai planuri ambiţioase şi determinarea este pe măsură.

Şi că oricare om poate fi un exemplu pentru ceilaţi, poate mobiliza şi poate aduce schimbările de care va beneficia toată lumea.