„Este cea mai modernă din România”. Clinica de psihiatrie pediatrică din Cluj a fost construită de la zero

Clinica oferă servicii de spitalizare continuă, spitalizare de zi și ambulatoriu de specialitate. sursa foto: Getty

Singura clinică de psihiatrie pediatrică din Transilvania și una dintre cele mai moderne din România funcționează la Cluj-Napoca, într-o clădire construită de la zero din fonduri ale Consiliului Județean Cluj și cu finanțare europeană. Unitatea medicală dispune de dotări speciale, inclusiv săli de meloterapie, ergoterapie și kinetoterapie, dar și de un compartiment dedicat tinerilor cu dependențe, unde aceștia beneficiază de tratament și consiliere de specialitate.

Clinica de psihiatrie pediatrică a Spitalului pentru Copiii din Cluj-Napoca funcționează într-o clădire cu trei etaje, unică la nivel național din punct de vedere funcțional și al facilităților de care dispune, care a costat în total peste 38 de milioane de lei.

„Începând de acum, toți copiii – nu doar din Cluj, ci din toată Transilvania – pentru că vreau să știți că jumătate dintre cei care beneficiază de aceste servicii sunt copii din România, din Transilvania. Reușim să facem acest spital de psihiatrie pediatrică. Reușim, practic, să ne ocupăm de un domeniu de care nu vrem să ne amintim, nu vrem să știm, dar din păcate el există, iar cei care au astfel de probleme cu copiii în asemenea nevoi ne înțeleg și de aceea mă bucur că am reușit chiar să finalizăm această construcție”, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Clinica oferă servicii de spitalizare continuă, spitalizare de zi și ambulatoriu de specialitate. De asemenea, unitatea dispune de un amfiteatru și o bibliotecă destinate studenților, precum și de o sală de cursuri pentru copiii internați.

„Clinica de psihiatrie pediatrică din Cluj este cea mai modernă din România. În momentul de față, dispunem de facilități care pot fi acordate copiilor până la 18 ani. Facem evaluare completă, de la dezvoltarea psihomotorie a copilului până la stabilirea diagnosticului psihiatric, utilizând teste standardizate, de cea mai bună calitate și ulterior, intervențiile sunt toate bazate științific, colegii noștri având pregătire în a le oferi corespunzător”, a precizat prof. dr. Elena Predescu, medic primar psihiatrie pediatrică.

Un al doilea proiect important realizat de Consiliul Județean Cluj este Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă, construit de la zero din fonduri proprii și europene. Este o școală destinată copiilor cu nevoi speciale, care oferă condiții moderne de educație și recuperare.

„Am construit acest centru special pentru copiii cu nevoi – de la sindromul Down până la multe alte afecțiuni pe care le pot avea copiii noștri. Am demonstrat că putem, pe lângă școlile normale, unde toată lumea vorbește, se ocupă de condiții extraordinare pentru acești copii, sm reușit să ne ocupăm și de acești copii aflați în nevoi speciale, iar pentru noi este o realizare importantă, pentru că este școala numărul unu construită în ultimii 30 de ani în acest domeniu”, mai spune Alin Tișe.

În prezent, în cadrul centrului sunt înscriși peste 200 de copii, iar facilitățile moderne contribuie semnificativ la procesul de recuperare și dezvoltare.

„Avem în prezent 218 copii. Am crescut în fiecare an de când ne-am mutat în noul sediu cu una, două clase. Multe facilități avem – ce este al nostru și cu ce ne lăudăm este hidroterapia, stimularea multisenzorială și care sunt folosite la maxim”, precizează Vasilica Cișmașu, directorul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă.

Ambele investiții au fost realizate din fonduri proprii ale Consiliului Județean Cluj și cofinanțare europeană și sunt prezentate ca primele proiecte de acest tip construite de la zero de o instituție publică după 1989.