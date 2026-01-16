„Este desfigurată”. Poliția anchetează rănirea unei fetițe la o grădiniță din Râmnicu Vâlcea

Și polițiștii au deschis o anchetă. Inițial, cazul a fost preluat din oficiu, iar ulterior tatăl fetiței a depus o plângere. sursa foto: Getty

Poliția din Râmnicu Vâlcea s-a autosesizat și a deschis un dosar penal pentru lovire și alte violențe în cazul unei fetițe de cinci ani rănite la grădiniță. O verificare internă a fost declanșată și de conducerea Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea, care a aflat despre incident la o zi după producere, din mediul online, relatează Agerpres.

Tatăl copilului a relatat joi seara, pe Facebook, că fetița ar fi fost împinsă de o colegă într-un obiect de mobilier din clasă și s-ar fi lovit grav la gură.

„Am primit telefon în jurul orei 08:30 să vin urgent să îmi iau fata de la Grădiniţa Ostroveni 3 (din municpiul Râmnicu Vâlcea – n.r.), că s-ar fi jucat cu un copilaş şi că are buza spartă.Când am ajuns acolo să aflu şi să observ că fetiţa mea este desfigurată şi cu buza spintecată, câţiva dinţi sparţi şi vânătă şi umflată la bărbie şi să aflu că o colegă de a ei a dat în ea şi a împins-o de masa din clasă. Am luat legătura şi cu mama fetiţei care mi-a împins-o şi mi-a lovit-o şi mi-a spus să nu o mai deranjez că fata ei nu a făcut nimic şi că fetiţa mea s-a împiedicat”, a scris bărbatul.

Acesta acuză și personalul unității de învățământ că nu a solicitat intervenția serviciilor medicale de urgență, iar gravitatea rănilor ar fi devenit evidentă abia după plecarea spre spital.

„Când am ajuns la grădiniţă, fetiţa mea era în baie cu educatoarele, asistenta şi două infirmiere care deja îi puseseră comprese sterile la gură, spunându-mi să o duc la spital, însă să nu cumva să îi dau compresa jos de la gură până ajung la spital. Ulterior, fata se văita foarte rău de durere în timp ce ne deplasam pe jos, i-am spus să mă lase să mă uit la guriţă să vad cum e buza spartă, neştiind şi nevăzând în agitaţia aia, că ea de fapt era spintecată şi că îi lipseau câţiva dinţişori din gură. Deoarece niciun cadru didactic nu s-a sesizat să sune la 112 să ceară ajutor de specialitate, vreau ca autorităţile să ia măsurile legale să nu mai păţească şi alţi copilaşi la fel”, se mai arată în postare.

Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean susțin însă că, potrivit datelor preliminare, rănirea ar fi avut loc în urma unei căzături accidentale.

„A fost încă de astăzi, de dimineaţă, o echipă de control la grădiniţă. S-au luat declaraţii de la toate persoanele de acolo şi urmează să vedem ce s-a întâmplat exact. Din primele verificări pot să vă spun însă că fetiţa alerga prin clasă, deşi educatoarea era acolo cu copiii şi i-a atras atenţia să nu mai alerge, s-ar fi împiedicat şi a căzut lovindu-se cu gura de un obiect de mobilier. Nu există altfel de indicii în acest moment”, a declarat inspectorul școlar general din Vâlcea, Mihaela Andreianu.

Și polițiștii au deschis o anchetă. Inițial, cazul a fost preluat din oficiu, iar ulterior tatăl fetiței a depus o plângere.

„Poliţiştii Biroului Siguranţă Şcolară, împreună cu cei ai Poliţiei Municipiului Râmnicu Vâlcea, efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor cauzelor şi împrejurărilor în care a avut loc evenimentul. În cauză, a fost întocmit dosar penal pentru infracţiunea de lovire sau alte violenţe, iar cercetările sunt desfăşurate sub coordonarea unităţii de parchet competente, urmând ca în funcţie de rezultatul acestora, să fie dispuse măsurile legale care se impun”, au transmis reprezentanții Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea.