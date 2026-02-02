Etichete cu termene diferite de expirare pe produsele alimentare. Cine a făcut propunerea inedită și de ce

Comercianții propun introducerea a două termene distincte pe etichetele produselor alimentare din România: o dată-limită până la care produsele pot fi comercializate și o a doua dată până la care acestea rămân sigure pentru consum. Sursa foto: Getty Images

Comercianții mici și mijlocii propun introducerea a două termene distincte pe etichetele produselor alimentare din România, și anume o dată-limită până la care produsele pot fi comercializate și o a doua dată până la care acestea rămân sigure pentru consum. Măsura ar putea reduce semnificativ risipa alimentară, spun specialiștii, în condițiile în care actualul sistem, bazat pe un singur termen, cel de expirare, limitează atât vânzarea cu discount, cât și donarea alimentelor încă bune. Feliciu Parachiv, vicepreședintele Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii, a explicat luni, la Antena 3 CNN, că ideea pornește de la cantitățile mari de alimente aruncate anual.

„La nivel european, cam 130 kg de alimente pe cap de persoană se aruncă pe an”, a spus acesta, adăugând că „România stă un pic mai bine”, cu estimări „în jur de 110–120 kg” de persoană, dar tot „foarte, foarte mult”.

Potrivit lui Parachiv, introducerea a două termene ar clarifica diferența dintre perioada în care un produs poate fi vândut și intervalul în care acesta rămâne sigur de consumat. „Avem data până la care pot fi comercializate, ar fi data actuală pe care o avem astăzi, și ar mai fi a doua dată, de adăugat, adică data până când este bun de consum”, a explicat el.

Vicepreședintele asociației a dat exemplul conservelor, despre care spune că, în practică, rămân consumabile mai mult timp decât data înscrisă pe etichetă. „Cel mai bun exemplu este la conserve. O conservă poate să aibă termen de garanție de 2 ani. Cu siguranță ea mai este bună pentru consum încă jumătate de an”, a afirmat Parachiv. El a subliniat că nu este vorba despre punerea pe piață a produselor alterate: „Nu discutăm de produse care nu mai sunt bune pentru consum”.

În noul model propus, comercianții nu ar mai avea voie să vândă produsul după prima dată (cea de comercializare), însă ar putea să îl doneze până la a doua dată (cea de consum). „Noi, comercianții, n-ar trebui să avem voie să vindem produsul după prima dată, în schimb îl putem dona. Noi acum nu mai putem dona nimic”, a spus Parachiv. „Dacă mergem la un cămin de bătrâni cu niște conserve care au expirat astăzi, nu sunt primite”, a mai declarat el.