Evacuarea spaţiilor comerciale de la metrou a continuat și joi noapte. Stația Pipera, închisă mai devreme pentru a începe demolarea

Demolările de la metrou au continuat joi noaptea la metrou. Stația Pipera a fost luată cu asalt de către autorităţile abilitate pentru a desfăşura acţiunile de desfiinţare a spaţiilor comerciale din subteran.

Evacuarea de la staţia Pipera a fost fără incidente, ocupanţii spaţiilor comerciale scoţându-şi marfa de bună voie, fără a fi necesară intervenţia autorităţilor sau a forţelor de ordine.

Liderul USLM Ion Rădoi a desfășurat activități de mobilizare a membrilor de sindicat şi a comercianților din subteran în vederea deplasării la stația de metrou Pipera, pentru împiedicarea preconizatele activități de demolare a spațiilor comerciale. Rădoi cunoștea ca s-a comunicat salariaților METROREX ca la ora 22.00 să se prezinte la Pipera pentru a proceda la demolarea a două spații comerciale.

''Dragi colegi, Ati strigat toti UNITATE, acum este momentul sa dovedim UNITATE. Se pare ca diseară 8.04.2021, ora 22:00 la stația Pipera, Directorul General va continua distrugerea spatiilor comerciale si doreste sa va implice direct in aceasta actiune. Aceste spatii sunt ale noastre, caci Sindicatul USLM este proprietarul Sindomet. Mârșav este ca se doreste ca aceasta demolare sa fie făcută de personalul Metrorex, care nu are in atributii asa ceva. Fiecare are o fisa a postului, care nu prevede demolarea de spatii. Cine o va face va fi acționat penal pentru distrugere. Vor sa ne pună sa ne luptam între noi. Nu faceți ceea ce nu aveți obligația sa faceti, conform sarcinilor de serviciu. NICIUN ANGAJAT NU VA MISCA UN DEGET PENTRU SPARGEREA SI DARAMAREA ACELOR SPATII COMERCIALE FARA UN ORDIN SEMNAT DE DIRECTORUL GENERAL ! TRIMITE-TI LA TOTI COLEGII PENTRU A NU CADEA IN CAPCANA LOR!!), a transmis joi, sindicatul USLM (Unitatea- Sindicatul Liber din Metrou).

Un adevărat scandal a avut loc miercuri, în staţia Ştefan cel Mare, unde au avut loc tensiuni între ocupanţii spaţiilor şi autorităţi.

Directorul Metrorex s-a echipat cu o rangă şi a a spart ușa unui magazin din subteran.

