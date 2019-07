Exces de putere. Schemă clară de șantaj în justiția română

Foto: pixabay.com

Angela Brânduş, fost inspector în cadrul Direcţiei Regionale Antifraudă Fiscală Suceava, a fost achitată definitiv, după aproape patru ani de coșmar.

Totul pentru că a fost unde nu trebuie atunci când alții aveau nevoie să pornească un tăvălug judiciar care să ducă undeva la vârf.

În luna ianuarie, Angela Brânduș povestea la Antena 3 prin ce trece din poziția de om condamnat în plină instanță, pentru un prejudiciu de doar 35 de lei.

"Am intrat într-un bar fără clienți, încasări nu erau, raportul X era zero. Noi am aplicat o amendă pentru o faptă contravențională pe care am constatat-o. DNA ne acuză că nu am constatat faptă pentru consumația noastră. Însă scopul nostru nu a fost acesta, căci dacă aveam această intenție pe loc întocmeam monetar și ceream explicații barmanului. DNA ne reproșează că nu am dat un avertisment cu confiscare de 35 de lei, motivând că, de fapt, domnul Vartic care era țina DNA-ului ne-ar fi instigat la două zile distanță.

Nu există nicio probă de instigare, deși domnul Vartic se afla sub puterea unui mandat de siguranță națională. Doar martora care a fost o colega de-a noastră în echipa de control a declarat împotriva noastră. Ba că ne-ar fi instigat la birou, ba că ar fi sunat pe telefon. Deci, martora nu a fost trimisă în judecată, pentru că a colaborat cu DNA", mărturisea atunci Angela Brânduș.

Alături de Angela Brânduș a fost achitat și șeful ei, Ionuț Daniel Vartic, fostul inspector-șef antifraudă de la Direcția Regională Fiscală Suceava.

Înainte de a fi achitat definitiv de Curtea de Apel Suceava, Ionuț Vartic a fost condamnat pe fond de Tribunalul Suceava. Soluția a fost pronunțată într-un dosar diferit de cel în care Ionuț Vartic, fostul inspector-șef antifraudă de la Direcția Regională Fiscală Suceava, a fost săltat de către procurorii DNA.

La acea vreme, fratele său, Marius Vartic, lucra la dosarul ex-judecătorului CCR Toni Greblă.

"Marius Vartic refuza, la momentul respectiv, pentru că nu avea probe, să-l aresteze pe judecătorul Toni Greblă. Trebuia dată o lovitură Curții în urma declarației domnului Maior de nemulțumire că picaseră legile "Big Brother" la CCR și explicit dânsul amenința judecătorii.

Coincindență sau nu, iată că s-a întâmplat dosarul Toni Greblă. Astăzi, achitat și el definitiv", a explicat Oana Zamfir, la Exces de putere.

În operațiunea de convingere a lui Marius Vartic de a-l aresta pe Greblă, a intrat la mijloc fratele său, Ionuț Vartic, dar și subordonata acestuia, Angela Brânduș.

Angela Brânduș a povestit, vineri, la Exces de putere, cum s-a schimbat viața ei după achitare:

"Mă bucur nespus pentru deznodământul pe care l-am aflat marți, Nu-mi venea a crede că în sfârșit acest dosar s-a încheiat, pentru că dura de trei ani și jumătate, eram deja epuizată fizic și psihic.

Am primit vestea cu mare bucurie, îi mulțumesc lui Dumnezeu, doamnei avocat Ingrid Mocanu, în mod special, care a studiat dosarul, l-a înțeles imediat și m-a reprezentat în instanță. Dar mulțumesc lui Dumnezeu că am avut un complet de judecată care s-a aplecat asupra probelor, a stăruit în aflarea adevărului, care a ieșit în final la lumină', a spus Angela Brânduș.