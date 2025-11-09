Exercițiu NATO în Alba. Militarii au realizat în timp record un pod plutitor peste Mureş, peste care poate trece aproape orice vehicul

Militari români, francezi şi portughezi au participat duminică la Sântimbru, județul Alba, la un antrenament în cadrul exercițiului NATO Dacian Fall 2025. FOTO: Facebook Ministerul Apărării

Militari români, francezi şi portughezi au participat duminică la Sântimbru, județul Alba, la un antrenament pentru instruirea elementelor de geniu și au realizat un pod plutitor pe râul Mureş, peste care poate trece aproape orice vehicul. Antrenamentul a avut loc în cadrul exerciţiului multinaţional Dacian Fall 2025 la care participă militari români şi ai altor state NATO prezenţi în România.

Antrenamentul de la Sântimbru organizat duminică reprezintă, potrivit MApN, o „misiune complexă de traversare a râului Mureş, acţiune susţinută de sprijin aerian din partea elicopterelor aliate, care vor executa misiuni de recunoaştere, protecţie şi transport aerian”.

„Este un exerciţiu comun de antrenament al Armatei române şi al celei franceze. Obiectivul este să trecem râul, să asigurăm calea pentru forţe terestre, infanterie, geniu, cavalerie. Trebuie să fim rapizi şi, mai ales, să ne asigurăm că nu suferim nicio pierdere, acesta este lucrul cel mai important. Lucrăm împreună, ne-am antrenat împreună, avem alături şi alte armate din NATO, spre exemplu astăzi alături de noi sunt militari portughezi”, a explicat căpitanul Dylan, coordonator al trupelor care au participat la exerciţiul de pe râul Mureş.

Podul are trei benzi de mers, la realizarea acestuia au participat 10 - 15 persoane, iar întreaga operaţiune pentru amplasarea peste Mureş a durat mai puţin de o oră.

La rândul său, generalul francez care a coordonat acţiunea a vorbit despre o „desfăşurare strategică de amploare” a forţelor militare franceze în România, derulată pe mai multe faze, de la integrarea brigăzii de militari francezi în Divizia multinaţională Sud-Est, până la colaborarea între batalioane desfăşurate în mai multe zone din România, antrenamente pe teren.

„A fost un exerciţiu foarte bun, arată capabilitatea pe care NATO o are ca, într-un timp scurt, să desfăşoare o brigadă gata de luptă pe flancul estic al NATO şi arată că suntem foarte solidari cu aliaţii noştri”, a afirmat comandantul brigăzii franceze care a participat la exerciţiu.

„Ideea este să putem trece un număr mare de vehicule într-un timp scurt peste cursul apei. Ne-am antrenat zile întregi pentru acest lucru şi ceea ce am reţinut este că ne completăm reciproc şi asta este frumuseţea unor astfel de exerciţii, realizăm interoperabilitate”, a declarat un militar care a luat parte la exerciţiul de duminică

Dacian Fall 2025 are ca obiectiv integrarea operaţională a forţelor participante asigurate de naţiunile contributoare, în principal Franţa şi România, şi marchează etapa finală de ridicare temporară la nivel brigadă a Grupului de Luptă NATO din România.