Explozie într-un bloc din Alba Iulia: un bărbat cu arsuri grave, zeci de oameni evacuați

sursa foto: ISU Alba

O explozie puternică a avut loc, sâmbătă dimineață, într-un bloc de locuințe din Alba Iulia. Deflagrația s-a produs într-un apartament situat la etajul al treilea, în momentul în care un bărbat a intrat în locuință și a aprins lumina.

În urma incidentului, două persoane au fost rănite. Un bărbat de 35 de ani a suferit arsuri, fiind surprins de suflul exploziei. O tânără de 24 de ani a fost rănită și a suferit o plagă tăiată, fără a fi afectată de deflagrație. Autoritățile au evacuat locatarii aflați în bloc la momentul producerii exploziei, iar alte cinci apartamente au fost afectate.

Potrivit primelor date, explozia ar fi fost provocată de o acumulare de gaze. Pompierii au intervenit cu forțe sporite pentru ventilarea spațiilor și pentru eliminarea riscurilor.

Ministerul Sănătății a anunțat că, în urma exploziei, 22 de persoane au fost evacuate din imobil, fără a avea nevoie de asistență medicală.

„Un alt pacient (bărbat, 35 ani) cu arsuri pe 50% din corp și căi respiratorii afectate, intubat, a ajuns la UPU Alba, unde primește asistență medicală de specialitate. După echilibrarea hemodinamica a pacientului și după consultul de specialitate se va solicita transfer în străinătate”, precizează Ministerul Sănătății.