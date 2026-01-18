Explozie într-un bloc din Buzău: o persoană a fost rănită. Locatarii spun că au simțit miros de gaze de dimineață

Din primele verificări, explozia s-a produs ca urmare a unei acumulări de gaze, nefiind urmată de incendiu.Foto: ISU Buzău

O explozie a avut loc, duminică dimineață, într-un bloc din orașul Buzău. Pompierii intervin chiar în aceste momente. Din primele informații, o persoană a fost rănită. Explozia ar fi avut loc din cauza unei acumulări de gaze. De altfel, locatarii cu care a stat de vorbă reporterul Antena 3 CNN au spus că au simțit miros de gaze, în această dimineață, cu puțin timp înainte să aibă loc explozia.

Explozia nu a fost urmată de un incendiu, dar din imaginile de la fața locului este evident că deflagrația a fost una extrem de puternică.

O persoană a fost rănită în explozie și a primit îngrijiri medicale la fața locului.

Imediat după explozie, locatarii au sunat la 112. Pompierii buzoieni intervin la această oră la blocul de pe Aleea Industriei, în municipiul Buzău, pentru asigurarea zonei și evaluarea eventualelor pagube.

La fața locului au fost mobilizate de urgență echipaje de pompieri și prim ajutor, intervenția fiind asigurată cu o autospecială de transport personal și victime multiple, o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare și 1 ambulanță SMURD.

Din primele verificări, explozia s-a produs ca urmare a unei acumulări de gaze, nefiind urmată de incendiu. Cauza exactă a producerii exploziei va fi stabilită în urma cercetărilor.

Pentru siguranța locatarilor, alimentarea cu energie electrică a fost oprită, iar reprezentanții distribuitorului de gaze se află la fața locului pentru efectuarea verificărilor și remedierea situației.