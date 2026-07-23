FACIAS cere tragerea la răspundere a vinovaților după ce o femeie însărcinată a murit. Tratată pentru atac de panică, avea septicemie

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Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului solicită anchete urgente la Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sîrbu” – Maternitatea Giulești și la Spitalul Universitar de Urgență București, în urma decesului unei paciente în vârstă de 36 de ani. Familia pacientei acuză personalul medical că a ignorat simptomele grave ale femeii și că medicii ar fi pus durerile care au precedat decesul pe seama unui atac de panică.

Potrivit relatărilor familiei și informațiilor apărute în presă, pacienta s-a prezentat la Maternitatea Giulești cu pierderi de lichid amniotic. Medicii au internat-o pe data de 4 iunie 2026, iar femeia a rămas în spital aproximativ două săptămâni. În această perioadă, medicii i-au efectuat un cerclaj pentru menținerea sarcinii.

Cu toate că inclusiv în fișa medicală s-a menționat explicit riscul de avort spontan, spitalul a externat pacienta la 17 iunie. La mai puțin de 24 de ore de la externare, starea femeii s-a deteriorat. Pacienta a prezentat frisoane, hemoragii și dureri puternice, iar o ambulanță a transportat-o din nou la Maternitatea Giulești. Familia susține că același medic care o externase a preluat-o și a pus manifestările pacientei pe seama unui atac de panică. Potrivit rudelor, personalul medical i-ar fi administrat doar calmante, iar starea femeii s-a agravat rapid. În timpul intervenției chirurgicale, medicii au constatat necroza uterină și au decis să îi extirpe uterul. Ulterior, Maternitatea Giulești a transferat pacienta la Spitalul Universitar de Urgență București, unde femeia a murit la câteva ore după transfer.

Conform informațiilor publicate în presă, certificatul medico-legal menționează drept cauze ale decesului o corioamniotită severă, urmată de necroză uterină, septicemie și insuficiență multiplă de organe. Aceste concluzii descriu o infecție gravă care a evoluat și a provocat decesul pacientei. Relatările publice arată, de asemenea, că cei doi feți au murit intrauterin. Familia consideră că medicii ar fi trebuit să depisteze și să trateze infecția la timp.

Urmare a acestor circumstanțe tragice, FACIAS a solicitat Maternității Giulești și Spitalului Universitar de Urgență București să comunice public rezultatele anchetelordesfășurate. Totodată, FACIAS a sesizat Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București și a cerut să declanșeze o anchetă cu privire la acest caz.

FACIAS a sesizat Colegiul Medicilor din Municipiul București, solicitând identificarea persoanelor vinovate de nerespectarea procedurilor medicale în vigoare și aplicarea sancțiunilor disciplinare prevăzute de lege.

Actuala procedură de soluționare a cazurilor de malpraxis medical s-a dovedit în mod repetat ineficientă. În practică, se ajunge foarte rar la constatarea unui caz de malpraxis, iar victimele rămân adesea fără despăgubiri într-un termen rezonabil. Pentru a corecta aceste deficiențe, FACIAS a elaborat un proiect de lege care vizează o nouă procedură care să ajute victimele să obțină despăgubiri concrete, acordate în timp util. După finalizarea consultărilor cu asociațiile de pacienți partenere și cu experți în domeniu, FACIAS va înainta Parlamentului proiectul de lege spre adoptare.