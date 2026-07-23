"Nu putem abandona celelalte spitale din România". Avertismentul lui Cseke Attila după deblocarea posturilor la "Marie Curie"

Cseke Attila: "În multe unități sanitare, lipsa personalului afectează direct accesul pacienților la servicii medicale". Sursa foto: Agerpres

Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a atras atenția că spitalele din întreaga țară continuă să funcționeze cu un deficit critic de personal. El a precizat că deblocarea celor 22 de posturi de la "Marie Curie" nu poate reprezenta răspunsul la nevoile întregului sistem.

„Aprobarea celor 22 de posturi pentru Spitalul «M.S. Curie» era absolut necesară și mă bucur că acest demers a fost aprobat. Este unul dintre cele mai importante spitale pediatrice din România. Dar nu putem considera că problema resursei umane din sănătate s-a rezolvat. Nu putem abandona celelalte spitale din România, care se confruntă cu aceleași dificultăți.

În multe unități sanitare, lipsa personalului afectează direct accesul pacienților la servicii medicale și pune o presiune uriașă asupra cadrelor medicale. Ministerul Sănătății nu renunță la demersurile pentru deblocarea posturilor vacante din sistemul sanitar. Pacienții din România au nevoie de personal medical suficient în toate spitalele, nu doar în câteva unități.”, a declarat Cseke Attila, potrivit unui comunicat al Ministerului Sănătății.

Potrivit instituției, proiectul privind deblocarea posturilor vacante la nivel național a parcurs aproape în totalitate circuitul de avizare, obținând deja 10 avize favorabile din partea instituțiilor competente.

Ministerul Sănătății consideră că investiția în resursa umană reprezintă cea mai importantă investiție în sistemul sanitar. Fără medici, asistenți medicali și personal auxiliar suficient, spitalele nu pot răspunde nevoilor pacienților, indiferent de nivelul investițiilor în infrastructură sau echipamente.

Guvernul interimar condus de Ilie Bolojan a aprobat, în ședința de joi, Memorandumul prin care vor fi deblocate 22 de posturi la Spitalul de Urgență pentru Copii "Marie Curie", în contextul crizei de personal care a dus la moartea unui bebeluș în timp ce aștepta eliberarea unui loc la ATI.

Un bebeluș a murit

Din cauza măsurilor de austeritate și a blocării angajărilor, secția de Terapie Intensivă a rămas fără suficiente asistente, iar zeci de nou-născuți nu au putut fi internați.

Doctroul Cătălin Cîrstoveanu, șeful secției ATI de la Spitalul pentru Copii "Marie Curie", a precizat pentru Antena 3 CNN că unul dintre copiii care așteptau eliberarea unui loc a decedat.

"De unul am aflat că a murit între timp. Nu am putut să îl luăm. Când avem 22 pacienți, atunci suntem la maxim".

Întrebat ce șanse au copiii care așteaptă eliberarea unui loc, medicul a precizat:"Evident că nu au șanse, evident că nu mai au nicio șansă pentru că oprim săptămâni în șir internările aici ca să ajungem să eliberăm cele cinci paturi pentru care nu avem asistente".