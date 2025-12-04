FACIAS ia atitudine în criza apei din Prahova și Dâmbovița. „Gravitatea situației intră în sfera penalului”

Oameni la coadă, pentru apă de la un izovor. FOTO Captură Antena 3 CNN

FACIAS a sesizat procurorii pentru declanșarea unei anchete privind criza apei potabile din Prahova și Dâmbovița. Spitale, școli și chiar rafinăria de la Brazi au fost afectate, iar acum FACIAS acuză autoritățile că nu au prevenit un risc anunțat încă din iunie 2025.

„Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a sesizat organele de urmărire penală în vederea declanșării unei anchete privind criza apei potabile din județele Prahova și Dâmbovița, care a lăsat peste 107.000 de cetățeni fără acces la o resursă vitală pentru o perioadă nedeterminată. FACIAS solicită procurorilor identificarea persoanelor responsabile din cadrul instituțiilor competente pentru faptele care au generat un pericol direct și imediat la adresa sănătății publice.

Gravitatea situației actuale depășește cadrul unei simple avarii tehnice și intră în sfera răspunderii penale. Criza apei a produs prejudicii majore populației, Spitalului Municipal Câmpina și unităților de învățământ. De asemenea, activitatea rafinăriei de la Brazi, care asigură aproximativ 4% din producția de energie a României, a fost întreruptă”, transmite FACIAS, într-un comunicat de presă.

Instituțiile și persoanele care se fac vinovate de situația actuală trebuie identificate și trase la răspundere, afirmă FACIAS.

„FACIAS a solicitat procurorilor să clarifice care dintre instituțiile cu competențe directe în gestionarea infrastructurii hidrotehnice se fac responsabile pentru producerea crizei apei potabile din județul Prahova. Lista instituțiilor vizate: Administrația Națională Apele Române (ANAR), operatorul legal al barajelor și administratorul infrastructurii hidrotehnice, Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița, structura teritorială care gestionează direct lucrările și operațiunile la Barajul Paltinu, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, autoritatea centrală care coordonează politicile din domeniu și a dispus trimiterea Corpului de Control, și Exploatare Sistem Zonal (ESZ) Prahova, operatorul care tratează apa brută primită din baraj și principalul producător de apă potabilă pentru județ.

Totodată, FACIAS a solicitat Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor să transmită concluziile anchetei derulate de Corpul de Control cu privire la modul de gestionare a lucrărilor și operațiunilor întreprinse înainte de declanșarea crizei apei potabile din județele Prahova și Dâmbovița. Comunicarea acestor rezultate este esențială pentru clarificarea responsabilităților instituționale și pentru identificarea eventualelor deficiențe procedurale sau decizionale care au contribuit la apariția situației actuale.

FACIAS solicită tragerea la răspundere a tuturor persoanelor care, prin acțiunile sau inacțiunile lor, au contribuit la generarea acestei cauze ce a pus în pericol sănătatea publică și siguranța populației din două județe ale României”, mai spune FACIAS.