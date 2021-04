Fata cu părul albastru, înger păzitor pentru victima unui accident în Bucureşti: "Aşa a stat până a venit SMURD-ul"

Totul s-a întâmplat ieri, 21 aprilie 2021, pe strada Preciziei din cartierul Militari din Bucureşti, acolo unde a avut loc un accident rutier.

Un martor a povestit, într-o postare pe Facebook devenită virală, cum o "puştoaică în trend", care avea părul albastru, a îngrijit victima accidentului până la sosirea unui echipaj medical SMURD.

"La noi astăzi a fost un accident! Foarte grav! Ei bine, s-a întâmplat în România! Țara asta a nimănui, unde totul merge prost! Și unde ni se spune în orice moment că nu mai avem nicio șansă! Accidentul s-a întâmplat la ora 12.55, in Strada Preciziei!

Cu câteva minute înainte, o fată a intrat în showroom. Mi-a atras atenția că avea părul vopsit în albastru! O puștoaică in trend, mi-am zis. Peste câteva minute am auzit bubuitura! Am crezut inițial că s-au lovit două mașini. Am ieșit, pe stradă țipa o femeie. Țipăt de groază! Am paralizat cu toții! Și acum să vedeți continuarea...

Imediat fata in albastru s-a repezit la victimă! Aceasta se mișca spasmotic! A imobilizat-o și a început să îi vorbească. La 12.57 am sunat la 112. In maxim un minut terminasem de vorbit cu toți, Dispecerat, Poliție, Smurd. Peste încă un minut a apărut primul polițist care a oprit circulația. La 8 minute de la apel sosea Smurdul! 8 minute, in condițiile unui trafic infernal!

In tot acest timp fata a stat cu victima și i-a susținut capul! I-a vorbit, a linistit-o, a predat-o celor de la Smurd... După aceea am aflat că era asistenta medicala!! Noi eram încremeniți iar ea se purta apoi că și cum nimic nu s-ar fi întâmplat! Pentru că salvează vieți în fiecare zi... Mi-am făcut curaj, m-am dus la ea și am avut puterea să îi spun doar atât... "Să vă dea D-zeu sănătate!!!"

Deci, să recapitulăm...12.55 accident, o fată sare să ajute victima și nu se mișcă de pe poziție până nu vine echipajul Smurd, primul polițist vine după 1 minut, apoi după alte 7 ajunge echipajul de urgență, împreună cu alt echipaj de politie! Victima este preluată!

Nu știu ce credeți voi dar eu iubesc țara asta! Și oamenii ei... Și, apropo, când vă mai aduceți aminte, închinați un pahar și eroinei noastre cu părul albastru!!! Update...in fotografia din partea dreaptă nu venise Smurdul. Așa a stat până au băgat targa sub victima!", a scris Străulescu Mihai în postarea de pe Facebook.

