Avertizare imediată de la ANM: meteorologii au emis un cod galben de ceață valabil în 5 județe. HARTA localităților afectate

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore. Foto: Profimedia

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis duminică o serie de atenţionări nowcasting Cod galben de ceaţă pentru localităţi din judeţele Tulcea, Constanţa, Alba, Mureş şi Hunedoara, valabile pe parcursul următoarelor ore, relatează Agerpres.



Potrivit meteorologilor, în judeţul Tulcea, în Delta Dunării, în 49 de localități se va semnala, până la ora 21:00, ceaţă ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri.

Localitățile afectate din județul Tulcea: Sarichioi, Jurilovca, Valea Nucarilor, Murighiol, Chilia Veche, Mahmudia, Ceamurlia de Jos, Nufăru, Beştepe, Crişan, C.A. Rosetti, Maliuc, Pardina, şi în zona continentală a judeţului, respectiv zona localităţilor Tulcea, Măcin, Babadag, Sarichioi, Isaccea, Jijila, Greci, Baia, Niculiţel, Topolog, Luncaviţa, Somova, Cerna, Carcaliu, Turcoaia, Frecăţei, Mihail Kogălniceanu, Casimcea, Slava Cercheză, Nalbant, Dăeni, Mihai Bravu, Ceamurlia de Jos, Izvoarele, Stejaru, Nufăru, Ostrov, Văcăreni, Ciucurova, Peceneaga, Dorobanţu, Beidaud, Horia, Valea Teilor, Hamcearca, Grindu, Smârdan, I.C. Brătianu, Ceatalchioi;



Sub atenţionare de ceaţă se va afla şi zona continentală a judeţului Constanţa.

Localitățile afectate din județul Constanța: Medgidia, Cernavodă, Murfatlar, Hârşova, Mihail Kogălniceanu, Cobadin, Ostrov, Cogealac, Negru Vodă, Băneasa, Nicolae Bălcescu, Topraisar, Mircea Vodă, Castelu, Poarta Albă, Rasova, Lipniţa, Ciobanu, Crucea, Peştera, Chirnogeni, Albeşti, Independenţa, Oltina, Aliman, Mihai Viteazu, Ciocârlia, Ghindăreşti, Amzacea, Cuza Voda, Deleni, Adamclisi, Saligny, Dobromir, Mereni, Seimeni, Ion Corvin, Topalu, Gârliciu, Comana, Bărăganu, Pantelimon, Târguşor, Fântânele, Tortoman, Cerchezu, Siliştea, Saraiu, Horia, Grădina, Vulturu, Dumbrăveni;



Şi în judeţul Alba şi zona joasă a judeţului Mureş se va semnala local ceaţă, ce determină vizibilitate redusă sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri, ce va favoriza, în funcţie de condiţiile locale, formarea gheţuşului.

Localitățile afectate din județul Alba: Sebeş, Şpring, Şibot, Săliştea, Cut;

Localitățile afectate din județul Mureș: Târgu Mureş, Sighişoara, Târnăveni, Luduş, Sovata, Iernut, Sângeorgiu de Mureş, Sarmaşu, Gurghiu, Ungheni, Band, Sâncraiu de Mureş, Adămuş, Pănet, Gorneşti, Miercurea Nirajului, Sângeorgiu de Pădure, Cristeşti, Albeşti, Fântânele, Ceuaşu de Câmpie, Bălăuşeri, Ernei, Hodac, Daneş, Brâncoveneşti, Ibăneşti, Acăţari, Mica, Crăciuneşti, Deda, Reghin, Batoş, Eremitu, Găneşti, Bahnea, Glodeni, Râciu, Sânpaul, Vânători, Sântana de Mureş, Zau de Câmpie, Valea Largă, Ghindari, Aluniş, Sânpetru de Câmpie, Lunca, Găleşti, Cheţani, Gheorghe Doja, Petelea, Solovăstru, Suplac, Breaza, Miheşu de Câmpie, Apold, Vătava, Beica de Jos, Răstoliţa, Sânger, Ogra, Băgaciu, Ruşii-Munţi, Suseni, Nadeş, Cuci, Iclănzel, Saschiz, Voivodeni, Ideciu de Jos, Păsăreni, Vărgata, Şăulia, Chiheru de Jos, Cucerdea, Bogata, Chibed, Livezeni, Fărăgău, Pogăceaua, Şincai, Viişoara, Neaua, Corunca, Aţintiş, Coroisânmărtin, Sărăţeni, Hodoşa, Măgherani, Grebenişu de Câmpie, Bereni, Mădăraş, Zagăr, Crăieşti, Băla, Bichiş, Tăureni, Papiu Ilarian, Veţca, Cozma);

De asemenea, până la ora 23:00, în judeţul Hunedoara, se va semnala local ceaţă ce determină vizibilitate redusă sub 200 m şi izolat sub 50 m.

Localitățile afectate din județul Hunedoara: Hunedoara, Deva, Petroşani, Vulcan, Lupeni, Petrila, Orăştie, Călan, Simeria, Haţeg, Aninoasa, Pui, Ilia, Sântămăria-Orlea, Dobra, Şoimuş, Bretea Română, Baru, Sălaşu de Sus, Ghelari, Romos, Geoagiu, Teliucu Inferior, Veţel, Zam, Rapoltu Mare, Hărău, Gurasada, Brănişca, Turdaş, Băcia, Toteşti, Lăpugiu de Jos, Băniţa, Pestişu Mic, Mărtineşti, Burjuc, Cerbăl, Cârjiţi, Lelese, Bătrâna;



