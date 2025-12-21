O femeie care avea o tumoră de 10 kg în abdomen a născut, fără ca măcar să știe că e însărcinată

21 Dec 2025

Medicii au descoperit că femeia dusese sarcina la termen. Foto: Cedars Sinai

Medicii din Los Angeles vorbesc despre un adevărat „miracol medical” după nașterea neașteptată a unui băiețel care a fost ascuns în spatele unei tumori ovariene de aproape 10 kilograme, în abdomenul mamei sale, scrie cbn.com.

Suze Lopez, din California, urma să fie operată la Centrul Medical Cedars-Sinai pentru îndepărtarea unui chist ovarian uriaș, cântărind aproximativ 10 kilograme.

Într-un comunicat oficial, spitalul a explicat că Lopez, asistentă medicală la camera de gardă, avea acest chist ovarian de mai mulți ani. Înainte de operație, femeia a descoperit însă că era însărcinată.

„Din cauza dimensiunii foarte mari a chistului, care creștea de ani de zile, exista riscul unui diagnostic fals pozitiv, chiar și suspiciunea de cancer ovarian”, a declarat Suze Lopez. „Aveam menstruații neregulate și un disconfort abdominal constant. După 17 ani de rugăciuni și încercări de a avea al doilea copil, nu-mi venea să cred că eram, de fapt, însărcinată.”

Pentru a fi sigură, femeia a făcut trei teste de sarcină.

La trei zile după ce a aflat vestea, Suze a decis să îi spună soțului ei, Andrew Lopez, în timpul unei ieșiri la un meci al echipei L.A. Dodgers. Inițial, ambii au crezut că sarcina ar fi de două-trei luni.

Însă, în timpul deplasării, asistenta medicală în vârstă de 41 de ani a început să acuze dureri abdominale, iar cei doi s-au prezentat de urgență la Cedars-Sinai.

O echipă de medici și asistente, coordonată de dr. John Ozimek, director medical al secției de Obstetrică și Ginecologie, i-a stabilizat tensiunea pacientei și a efectuat investigații amănunțite precum RMN, analize de sânge și ecografie.

Rezultatul i-a șocat pe medici: era vorba despre o sarcină ectopică abdominală extrem de rară.

„Suze era însărcinată, dar uterul ei era gol, iar un chist ovarian benign, de aproape 10 kilograme, ocupa cea mai mare parte a abdomenului”, a explicat dr. Ozimek. „Am descoperit apoi un băiețel dus la termen, aflat într-un spațiu foarte mic din abdomen, lângă ficat, cu șezutul sprijinit pe uter. O sarcină care se dezvoltă atât de mult în afara uterului este aproape de neconceput.”

„A fost un șoc total. Credeam că sarcina este de două-trei luni, iar de fapt era de 41 de săptămâni”, a declarat Andrew Lopez.

Pe măsură ce copilul a crescut în abdomen, în spatele masei tumorale, acesta a împins chistul uriaș spre partea din față a corpului.

„Este logic că Suze a crezut pur și simplu că tumora a crescut din nou, nu că ar putea fi însărcinată”, a adăugat dr. Ozimek.

În sarcina ectopică abdominală, ovulul fertilizat se implantează în afara uterului, adesea pe organe vitale sau vase mari de sânge. Placenta nu se poate dezvolta în siguranță în astfel de zone, iar riscul de hemoragie masivă la mamă sau deces fetal este extrem de ridicat. Supraviețuirea unui copil în astfel de cazuri este extrem de rară, au explicat reprezentanții spitalului.

„A fost ciudat să văd un copil la termen, aflat în spatele unei tumori ovariene uriașe, nu în uter. În întreaga mea carieră, nu am auzit niciodată de un caz care să ajungă atât de departe”, a declarat dr. Michael Manuel, oncolog ginecolog la Providence Cedars-Sinai Tarzana Medical Center.

Dr. Manuel a fost responsabil de îndepărtarea chistului și a făcut parte dintr-o echipă de aproximativ 30 de specialiști, inclusiv experți în medicină materno-fetală, oncologi ginecologi, anesteziști, asistente și alți specialiști, implicați în intervenție.

„A trebuit să găsim o soluție pentru a scoate copilul cu placenta și vasele de sânge atașate în abdomen, să îndepărtăm tumora uriașă și să facem tot posibilul pentru a salva atât mama, cât și copilul”, a explicat Manuel.

Deși extrem de complexă, intervenția a fost un succes. Medicii au îndepărtat chistul, apoi au reușit să aducă pe lume băiețelul, pe care părinții l-au numit Ryu. Copilul a cântărit aproximativ 3,6 kilograme și a avut foarte puține complicații medicale.

După naștere, Suze Lopez a suferit o hemoragie severă.

„Imediat după naștere, pacienta a început să sângereze masiv. Eram o echipă specializată și pregătită pentru astfel de situații, dar a fost extrem de intens”, a spus dr. Michael Sanchez, medic anestezist. „Am folosit un aparat special pentru transfuzie rapidă și au fost necesare 11 unități de sânge.”

În timp ce micuțul Ryu a fost îngrijit în secția de terapie intensivă neonatală, mama sa s-a concentrat pe recuperare, pentru a se putea reuni cât mai repede cu copilul.

Părinții i-au ales copilului și al doilea prenume, Jesse, care înseamnă „dar de la Dumnezeu”.

„Este darul nostru”, a spus tatăl, într-un interviu ulterior. „Miracolele există, iar el este, fără îndoială, un miracol pentru noi.”

Suze Lopez spune că al doilea său copil este un „miracol al vremurilor moderne”, după aproape 20 de ani de încercări de a rămâne însărcinată.

„Apreciez fiecare lucru mărunt. Totul. Fiecare zi este un dar și nu o voi irosi niciodată. Dumnezeu mi-a dat acest copil pentru a arăta lumii că El există și că miracolele, chiar și cele moderne, se întâmplă.”