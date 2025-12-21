Nicușor Dan, somat de agricultori să clarifice poziția privind acordul UE-Mercosur, "pentru a preveni proteste spontane"

Țările din Mercosur și-au exprimat regretul față de noua amânare a semnării definitive a acordului . FOTO X

Reprezentanții agricultorilor vor să discute cu președintele Nicușor Dan despre Acordul comercial între UE și Mercosur sau Cadrul Financiar Multianual 2028-2034, potrivit Agerpres.

Aceștia spun că discuțiile de la Cotroceni ar putea preveni apariției de proteste spontane sau organizate în apropierea Administrației Prezidențiale chiar în preajma Sărbătorilor.

Alianța pentru Agricultură și Cooperare precizează într-o adresă trimisă Administrației Prezidențiale că este nemulțumită de lipsa de răspuns a președintelui Nicușor Dan la solicitările de până acum ale agricultorilor și solicită discuții pentru “clarificări în regim de urgență”.

Subiectele propuse a fi discutate de către Alianța pentru Agricultură și Cooperare vizează: poziția președintelui și a României pe Acordul Comercial Mercosur; intrarea în vigoare, de la 1 ianuarie 2026, a Mecanismului de Ajustare a Carbonului la Frontieră - CBAM (creșterea prețurilor la fertilizanții pentru Agricultură); Cadrul Financiar Multianual 2028-2034; Consilierul Prezidențial pentru Agricultură și Mediul Rural.

“Aspectele prezentate mai sus sunt de importanță strategică pentru fermierii și cooperativele agricole din România și din Uniunea Europeană, precum și pentru locuitorii mediului rural.

V-am soliciat să aveți un dialog permanent cu organizațiile reprezentative, astfel încât poziția națională să fie construită în deplină consultare cu partenerii organizațiilor profesionale de profil agroalimentar”, se menționează în Adresa semnată de liderii Pro Agro, LAPAR (Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România), UNCSV (Uniunea de Ramură Națională a Cooperativelor din Sectorul Vegetal) și AFF (Asociația Forța Fermierilor).

Ce a spus președintele Nicușor Dan despre acordul între UE și Mercosur

Solicitările agricultorilor vin în contextul în care preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, vineri dimineaţă, că România susţine proiectul de acord de liber-schimb între UE şi Mercosur, rezervele avute în trecut fiind depăşite după discuţii au agricultorii.

Şeful statului conderă că deschiderea spre o piaţă atât de mare ca America de Sus este utilă pentru România.

”Da, noi susţinem. Pentru că, în urmă cu, să zicem, 3-4 luni, tocmai în urma faptului că am avut discuţii cu agricultorii din România, am avut anumite rezerve care au fost depăşite în urma discuţiilor. Nu am fost singurii care au avut tipul ăsta de rezerve, dar cu titlu general este foarte util pentru Europa, deci pentru România să deschidă, să aibă o un acord comercial cu o piaţă aşa de mare cum este America de Sud. Asta e motivul pentru care susţinem”, a explicat preşedintele Nicuşor Dan, referindu-se la proiectul de acord de liber-schimb între UE şi Mercosur.

După ce Franța și Italia au solicitat o amânare în aprobarea Acordului UE-Mercosur (Brazilia, Argentina, Uruguay şi Paraguay) și 10.000 de fermieri au ieșit în stradă înfuriați de tratatul comercial, instituțiile UE au convenit, în urma unor negocieri fulger, să consolideze protecțiile pentru fermierii europeni.

Între timp, țările din Mercosur și-au exprimat regretul față de noua amânare a semnării definitive a acordului de asociere strategică cu Uniunea Europeană, un tratat comercial care se negociază de 26 de ani.

Totuși, Argentina, Brazilia, Paraguay, Uruguay și Paraguay sunt încrezătoare că acordul va fi parafat în ianuarie, întrucât consideră că Franţa nu va obţine majoritatea necesară pentru a-l bloca, relatează cotidianul spaniol „El Mundo”.