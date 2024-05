"Nu știe că sunt femeie!" | "Sirena", femeia pilot care zboară cu cel mai puternic avion de luptă din lume, a ajuns la București la manșa unui F-35

La aproape 35 de ani, femeia pilot cunoscută în lumea aviației drept "Sirena" se poate lăuda ca a testat până în prezent zeci de aeronave de generația a cincea.

Monessa Balzhiser este prima femeie pilot de încercare a supersonicului de luptă F-35.

Ea a ajuns la București împreună cu un astfel de aparat.

"Sirena" pilotează F-35 încă de acum șase ani.

Anterior, a zburat pe aeronave F-16, în cadrul Forțelor Aeriene ale Statelor Unite ale Americii.

"Am făcut trecerea de pe F-16 pe aeronava F-35. Cu experiența de zbor pe F-16, am aflat că a pilota un F-35 este, de fapt, foarte uşor. Este cel mai bun avion de luptă pe care am avut șansa să îl pilotez. Aeronava nu știe că sunt femeie. Când îmbrac costumul, arăt exact ca orice alt pilot. Trec prin aceleași antrenamente prin care trece orice alt pilot", a declarat ea pentru Antena 3 CNN.

Un F-35 a aterizat, marți, pe aeroportul Băneasa, pentru evenimentul Black Sea Defense and Aerospace 2024.

Producătorul american Lockeed Martin vrea să vândă României 32 de astfel de aparate de luptă de ultimă generație, pentru suma de 6,5 miliarde de dolari.

Parlamentul României a aprobat achiziția şi a transmis Guvernului Statelor Unite cererea în acest sens.

"În cazul în care România semnează în următoarele luni contractul cu Lockeed Martin, primele aeronave F-35 ar urma să ajungă în țara noastră în anii 2030-2032, pentru a înlocui treptat escadrilele de F-16, pe care zboară în prezent piloții romani", a relatat corespondentul Antena 3 CNN, Laurențiu Rădulescu.