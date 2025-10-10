Fenomen alarmant în România: Secțiile de psihiatrie s-au umplut de copii. Spitalul Obregia nu mai face față

La Spitalul Alexandru Obregia din Capitală ajung anual 5.000 de copii cu adicţii, depresie severă, axietate sau tulburări de comportament. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images

Fenomen alarmant în rândul copiilor și adolescenților. Secțiile de psihiatrie devin neîncăpătoare din cauza consumului de substanțe interzise, a alcoolului ori a cazurilor severe de depresie. Numărul copiilor care ajung la Spitalul Alexandru Obregia din Capitală creşte în fiecare an, iar actuala secţie nu mai face faţă numărului mare de pacienţi. Cel puţin 5.000 au nevoie anual de tratament. În aceste conditii, de astăzi, în Sectorul 4 al Capitalei a fost demarată construcţia celei mai mari clinici pediatrice de psihiatrie din cadrul Spitalului Alexandru Obregia.

La Spitalul Alexandru Obregia din Capitală ajung anual 5.000 de copii cu adicţii, depresie severă, axietate sau tulburări de comportament. Infrastructura medicală din secţia unităţii medicale nu mai face faţă numărului mare de pacienţi. Sunt necesare noi spaţii, avertizează medicii.

"Spații în care echipa să-și desfășoare activitatea, spații în care ne putem ocupa de copii, de părinții acestora, de bunicii acestora, pentru că tratamentul în psihiatrie nu se rezumă niciodată la a da un tratament farmacologic, ci necesită intervenții psihoterapeutice", spune Florina Rad, şefa secţiei de Psihiatrie Pediatrică de la Spitalul Obregia.

"De astăzi construim prima clinică de psihiatrie pediatrică a Bucureștiului, a Spitalului Obregia, a țării", a adăugat Codin Maticiuc, reprezentantul Fundaţiei Metropolis.

În condiţiile în care copiii şi adolescenţii cu adicţii aştepta săptămâni sau luni bune pentru a ajunge într-o secţie de specialitate, noua construcţie este extrem de importantă. Astfel, în sectorul 4 al Capitalei va fi cea mai mare clinică de psihiatrie pediatrică din România. Spitalul este construit din surse private cu sprijinul Primăriei Sectorului 4.

"Ca medic, știu cât de grea este suferința unui copil și cât de mare este neputința unui părinte în fața ei. Ca primar, simt responsabilitatea de a transforma această suferință în acțiune, în locuri care să aducă vindecare și demnitate.

Ca tată al unei adolescente, știu cât de fragilă este lumea copiilor noștri și câtă grijă trebuie să avem de ei. Am știut din prima clipă că trebuie să ne implicăm, să facem tot ce depinde de noi, ca autoritate, pentru ca acest spital să se ridice cât mai repede", a spus Daniel Băluţă, primarul Sectorului 4.

Numărul copiilor diagnosticați cu tulburări psihice grave a crescut cu peste 30% în ultimii ani. De aceea, noua construcţie va avea și o secție specială pentru tratarea adicțiilor de substanțe interzise în rândul adolescenților.

"Îmi asum public acum și aici că Ministerul Sănătății va achiziționa toate echipamentele și tot mobilierul necesar pentru dotarea acestui spital pe care dumneavoastră îl construiți", a adăugat Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii.

Noua clădire, cu o suprafață utilă de 3.900 metri pătraţi va include saloane moderne concepute pentru siguranța pacienților, cabinete medicale, săli de terapie dar și zone de socializare adaptate copiilor și adolescenţilor. Unitatea medicală ar urma să fie finalizată până în 2027.