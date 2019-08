Fiica lui Gheorghe Dincă a făcut noi dezvăluiri despre tatăl ei.

”Am avut un șoc când am aflat știrea. Când am aflat, l-am sunat pe fratele meu. Am fost la Poliție. Am dat declarații. Am stat la dispoziția oamenilor legii. Am stat șase zile în permanență în secția de Poliție, dar și la DIICOT.

Să zicem că sunt fata unui criminal. Nu am ales eu asta, nu este o situație pe care mi-o doresc. Dacă e adevărat că a făcut așa ceva, trebuie să plătească", a spus fata lui Gheorghe Dincă.