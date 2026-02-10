Firma de balastiere a familiei Bădălău a fost acuzată de ANAF că face evaziune. Bădălău susține că nu știe, pentru că „nu e angajat”

Niculae Bădălău. Sursa foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Agenția Națională de Administrare Fiscală a anunțat, luni, că a descoperit o evaziune fiscală de peste 12,4 milioane de lei (echivalentul a 2,5 milioane de euro) la firma de balastiere a familiei fostului lider PSD Giurgiu, Niculae Bădălău, NBG Smart & Special Constructions.

Societatea are obiect de activitate extracția și comercializarea agregatelor minerale. Niculae Bădălău a declarat, la Antena 3 CNN, că nu are nicio legătură cu societatea comercială menționată în raportul inspectorilor ANAF.

„Eu nu pot să fac evaziune, pentru că nu sunt angajat și nu fac parte din firmă. Firmele sunt pe persoane fizice administratori, nu-s pe familie și n-am nicio treabă. Habar n-am despre ce este vorba, am aflat și eu astăzi. Probabil există o analiză acolo și vom ieși cu un punct de vedere”, a declarat Niculae Bădălău.

Întrebat dacă fiul său, Gabi Bădălău, este cel care nu a declarat veniturile, fostul lider social democrat a susținut că nu are date.

„Credeți-mă că nu știu. Și dacă v-aș declara ceva, v-aș declara eronat și nu vreau să fac lucrul ăsta”, a mai declarat Niculae Bădălău.

Ce au descoperit inspectorii antifraudă

Controlul ANAF a vizat perioada 2022–2025. Inspectorii Antifraudă au constatat că, între august 2022 și mai 2024, societatea ar fi exploatat și comercializat 500.692 de metri cubi de agregate minerale – echivalentul a peste 811.000 de tone – fără ca acestea să fie înregistrate în evidența contabilă. Din valorificarea acestor cantități ar fi rezultat venituri de peste 32,4 milioane de lei, fără declararea lor către stat.

Prejudiciul estimat la buget se ridică la 11.342.231 lei, din care 6.157.211 lei TVA și 5.185.020 lei impozit pe profit.

La această sumă se adaugă alte 1.124.164 lei, reprezentând TVA și impozit pe profit aferente înstrăinării a două imobile din patrimoniul societății, în aprilie 2025. De asemenea, inspectorii au constatat că operatorul economic a exploatat agregate minerale fără permis valabil, acesta fiind expirat din 17 iunie 2023.

Redevența estimată pentru cantitatea exploatată fără permis este de 1.401.938 lei. Pentru recuperarea prejudiciului, ANAF a instituit măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile ale societății.

Potrivit Termene.ro, administrator al societății NBGSMART & SPECIAL CONSTRUCTIONS este fiul lui Niculae Bădălău, Radu-Gabriel. Cifra de afaceri înregistrată în 2024, ultimele date publice, a fost de peste 36 de milioane de lei. De asemenea, societatea avea la momentul respectiv 46 de angajați.

Datele din platforma de monitorizare a achizițiilor publice arată că societatea NBG Smart & Special Constructions S.R.L. figurează cu mai multe contracte încheiate cu Primăria Orașului Bolintin-Vale, în perioada 2020–2024. Cel mai recent contract atribuit prin licitație publică, înregistrat la 16 octombrie 2024, are o valoare de 5.808.864,79 lei și vizează lucrări de izolare termică. În listă apar și achiziții pentru furnizarea de pietriș, nisip și agregate minerale, precum și pentru închirierea de utilaje și echipamente de construcții cu operator, cu valori cuprinse între 45.700 și 67.500 de lei. Unele dintre proceduri sunt marcate ca „ofertă acceptată”, iar altele ca „ofertă refuzată” sau „condiții refuzate”.

Niculae Bădălău nu este la prima confruntare cu justiția. Fost „baron” de Giurgiu, fost ministru, senator și deputat, el a ocupat de-a lungul anilor mai multe funcții publice importante. A fost inclusiv vicepreședinte al Curții de Conturi, funcție din care a fost ridicat de procurori într-un dosar de corupție. În prezent, are un dosar în instanță, fiind acuzat de luare de mită.