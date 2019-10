Fiul lui Leo Iorga, apel disperat! Artistul a așteptat peste 40 de minute ambulanța

Foto: captură Antena 1

Leo Iorga s-a simțit rău, iar fiul său a sunat la 112, însă au fost nevoiți să aștepte ambulanța mai bine de 40 de minute.

„Asteptam ambulanta de 40 de min; nu zic ca tata o fi mai special prin prisma faptului ca e artist, doar ca boala si contextul in care se afla momentan necesita o urgentare. are nevoie de oxigen pentru un transport la spital, pe care eu, cu masina, nu-l pot face (nu am un tub de oxigen in masina...)

poate cineva de pe la 112 o sa vada asta si o sa se simta... Mersi!

ps: tata are cancer, un singur plaman si multe operatii la activ ... de vreo 8 ani jumate”, a scris fiul lui Leo Iorga pe Facebook.

Leo Iorga, fostul solist al trupei Compact, trece din nou prin clipe dificile. După ce s-a luptat câțiva ani cu cancerul și părea că a învins, boala a revenit.