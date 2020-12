Floricica Dansatoarea, amendată cu 2.000 de lei pentru că a participat la o petrecere: ”Oameni buni, a venit poliția!”

Poliția s-a autosesizat după ce una dintre participante a făcut un live pe Facebook în timpul distracției. Pe imagini se văd mai multe femei care dansează pe manele, strigă și transmit mesaje pentru prieteni.

”În data de 26.12.2020, Direcția Generală de Poliţie a Municipiului București - Secția 4 Poliție s-a sesizat din oficiu, în urma unei postări în mediul on line, cu privire la desfășurarea unui eveniment privat. Au fost identificate persoanele care l-au organizat, fiind sancționate contravențional cu amendă în valoare de 2.000 de lei fiecare, fiind desfășurate activități în vederea identificării tuturor participanților”, se arată în comunicatul emis de Poliție.

Floricica Dansatoarea se apără însă, spunând că în casă au fost doar rude de gradul 1.

”Decât să stau singură în casă, am venit și eu la Carmen Făcăleaţa. Astăzi m-a căutat poliţia, m-a căutat poliţia! Oameni buni, am ceva special pentru voi pentru ca nu am putut să fac aseară, pentru că mi-a fost rău. Am venit la Carmen că, de ce să vă mint, la mine în casă n-am avut o prăjeală, salată boeuf, 2-3 felii de pâine. Am fost foarte supărată.

Am făcut și eu la prietena mea un live, am dat drumul la muzică dar n-am făcut mult. Şi ce credeţi, a venit poliţia, a venit poliţia!

A doua zi, a venit poliţia a doua zi. Că de ce am fost oameni, am fost 7 persoane, numai familie, numai familie, ţineţi cu mine! Că de ce a venit familia? Familia gradul I, oameni buni, că n-avem voie! Vrea să ne dea amendă, păi de ce să ne dea amendă. mie de ce să-mi dea amendă? Nu mi-a mai dat amendă poliţia 10 milioane că n-am avut mască? Eu de unde plătesc amenda că n-am de unde să plătesc, sunt supărată, sunt vai de capul meu, n-am avut porc pe masă!” a declarat Floricica Dansatoarea într-un live pe Facebook.