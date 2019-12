Florin Cîțu, criticat de Traian Băsescu: Sunt doi oameni care, atunci când spun prostii, afectează ratingul de ţară: unul este ministrul de Finanţe şi altul este premierul

"Primul efect este al faptului că ai un ministru de Finanţe care vorbeşte fără să fie foarte responsabil pe ce spune. Imediat după declaraţia domnului Cîţu că vom avea un deficit bugetar de 4,5% eu am fost la o emisiune televizată şi am spus că asta ne va costa ratingul de ţară. Am convingerea că atunci când ministrul de Finanţe vorbeşte fără să se gândească foarte bine care sunt efectele, culegi însă efecte pentru o ţară întreagă.

Sunt doi oameni care, atunci când spun prostii, afectează ratingul de ţară: unul este ministrul de Finanţe şi altul este premierul. În rest orice politician poate să spună orice. Dar când ministrul de Finanţe spune că deficitul nu va fi 3% cât e planificat, ci va fi 4,5%, fără să facă niciun efort să-l ţină aproape de 3% îmi pare rău, dar orice agenţie de rating îţi ia o clasă, cel puţin", a declarat Traian Băsescu.