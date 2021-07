Florin Cîţu: Am desfiinţat SIIJ în guvern

Premierul Florin Cîțu a făcut declarații de presă, marți, la câteva minute după vestea că Orban, Barna și Hunor s-au întâlnit fără el.

'Nu a fost o ședință a coaliției. Poate s-au întâlnit, sunt toți parlamentari, poate s-au întâlnit acolo (n.red. în birou la Orban)', a spus Florin Cîțu.

'În ceea ce ne priveşte noi am venit cu o soluţie prin care am desfiinţat Secţia Specială. UDMR, USR au un punct diferit, putem să găsim un element comun aici, de aceea am cerut ca şedinţa de ieri să fie suspendată şi să revenim după ce se mai întâlnesc experţii. Este un grup de lucru, de acolo ar trebui să vină cele mai bune opinii.' - a mai anunţat premierul.

Tot în cadrul intervenției de astăzi, premierul Florin Cîțu a declarat că 'nu se rupe coaliția. Coaliția merge mai departe și este puternică. N-are sens. Astfel de declarații le înțeleg, suntem politicieni, mai încercăm prin declarații, dar nu se rupe coaliția.'

