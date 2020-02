Florin Cîțu: "PSD îi urăște pe români. Trebuie să-i oprim. E nevoie urgent de alegeri anticipate"

Cîțu a explicat că PSD "îi urăște pe români" și că membrii partidului trebuie opriți urgent prin alegerile anticipate.

"PSD îi URĂȘTE pe Români!! Astăzi încă o dovadă că PSD îi uraște pe români.

PSD-iștii din comisia de buget și finanțe din Senat au ELIMINAT prevederile din OUG 5/2020, pe care am aprobat-o in urma cu cateva saptamani, prin care ANAF are obligația expresă de a ridica IMEDIAT, adică în cel mult o oră, popririle pe conturi bancare ale debitorilor, precum și noile termene stabilite pentru restructurarea de către firme a datoriilor la bugetul de stat.

PSD-istii vor ca în continuare românii să se plimbe de la o bancă la alta atunci când au conturile poprite. De ce? Pentru PSD-istii îi urăsc pe romani și vor să se răzbune. Mai mult. Este evident acum că PSD-istii nu vor informatizarea ANAF pentru că își pierd sursele de finanțare. Evaziunea fiscală dispare cu informatizarea ANAF și în același timp dispare și finanțarea pentru socialiști. Trebuie sa-i oprim! Este nevoie urgent de alegeri anticipate. Și le vom avea", a scris Cîțu pe Facebook.