Constanța este paralizată de greva din transportul public. A doua zi în care autobuzele nu ies pe traseu. Ce vor protestatarii

Salariații CTBUS Constanța au intrat în a doua zi de grevă. Foto: Antena 3 CNN

Transportul în comun este complet blocat în Constanța pentru a doua zi la rând.

Angajații refuză să oprească greva spontană declanșată luni dimineața și anunță că nu ies cu autobuzele pe traseele din oraș.

Protestatarii resping planul de concedieri, conform căruia mai mulți salariați ar urma să fie dați afară chiar în perioada sărbătorilor.

De asemenea, ei acuză faptul că actuala conducere nu respectă contractul colectiv de muncă, în care se spune că salariații au dreptul la tichete de masă și la prime de Crăciun.

Din aceste motive, ei cer demisia directorului societății de transport.

Protestatarii spun că renunță la majoritatea revendicărilor dacă actuala conducere își dă demisia

"Oamenii spun că le-a ajuns cuțitul la os. Ei invocă faptul că au semnat la începutul acestui an un contract colectiv de muncă prin care actuala conducere se obliga să le acorde tichete de masă și primă de Crăciun. Însă angajații nu au primit aceste beneficii nici până în prezent și, marți dimineață, au decis să declanșeze protestul și să nu mai iasă cu autovehiculele pe traseu.

Practic, de marți dimineață, de la ora 4 și până la ora acestei corespondențe, niciun vehicul nu a părăsit autobaza regiei de transport în comun.

Prelungirea acestei situații îi afectează, bineînțeles, pe oamenii care se bazează pe transportul în comun pentru a ajunge la serviciu sau pentru a-și duce copiii la școală.

Miercuri, în a doua zi de protest, cei de la regia de transport spun că ar fi dispuși să renunțe la cele mai multe dintre revendicări dacă actuala conducere își dă demisia.

Protestatarii îl acuză pe noul manager că nu a făcut altceva decât să ducă această societate pe pierdere", a relatat Cătălina Buzoianu, corespondent Antena 3 CNN.