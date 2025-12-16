O cisternă plină cu apă amoniacală s-a răsturnat pe DN 5. A fost chemată Garda de Mediu

1 minut de citit Publicat la 23:05 16 Dec 2025 Modificat la 23:05 16 Dec 2025

Șoferul cisternei a fost preluat de ambulanță și transportat la Unitatea de Primiri Urgențe.

O cisternă încărcată cu apă amoniacală s-a răsturnat, marți seara, pe DN 5 București – Giurgiu, în zona localității Remuș, în apropierea sensului giratoriu cu DN 5D. Au fost identificate scurgeri de apă amoniacală, motiv pentru care a fost sesizată Garda de Mediu.

La fața accidentului au ajuns două autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, un echipaj CBRN, o ambulanță SMURD, una SAJ, dar și poliția pentru asigurarea zonei și gestionarea situației. Șoferul cisternei a fost preluat de ambulanță și transportat la Unitatea de Primiri Urgențe.

În sprijin, se deplasează, de asemenea, pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov, cu o autospecială CBRN.

Intervenția este în desfășurare.

Apa amoniacală este o soluție de amoniac dizolvat în apă. Are un miros foarte înțepător și este corozivă și iritantă, mai ales pentru ochi, piele și căile respiratorii. Vaporii pot provoca iritații severe și contactul direct poate produce arsuri chimice.

Se folosește în industria chimică pentru tratarea apei sau obținerea unor alte substanțe, în agricultură, ca materie primă pentru îngrășăminte, în produsele de curățenie, dar și în medicină.

--Știre în curs de actualizare--