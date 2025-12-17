Cel mai scump Crăciun din ultimii 20 de ani: Cât costă cârnații, toba, lebărul sau șoriciul în Piața Obor din București, în 2025

Piața Obor din București, 17 decembrie 2025. Sursa foto: Antena 3 CNN

Românii se confruntă cu cel mai scump Crăciun din ultimii 20 de ani, potrivit ultimelor date. Masa de sărbători este acum mai scumpă cu 10% comparativ cu anul trecut. Cele mai mari creşteri de preţ sunt la produsele tradiționale. Este şi motivul pentru care tot mai mulţi aleg să renunţe complet la unele preparate sau să cumpere la suta de grame. Antena 3 CNN a analizat preţurile din piețe la alimentele pentru masa festivă.

Vorbim de niște sărbători în care românii trebuie să se încadreze într-un buget destul de limitat. Vorbim de venituri înghețate atât pentru bugetari, cât și pentru pensionari. Și, dacă ne uităm în mediul privat, nu s-au făcut majorări de salarii, ba din contră, unele persoane au rămas și fără locuri de muncă. Cu toate acestea, prețurile din piețe, din magazine, sunt în continuare destul de ridicate.

„Dacă vorbim în principal de produsele tradiționale, an de an ne-am așteptat ca prețurile să fie destul de piperate, însă aș dori să vă dau câteva exemple. Șoriciu costă 45 lei kilogramul. Dacă este să vorbim de tobă, la unele tarabe găsim kilogramul la 45 lei, la altele costă chiar și 55-60 lei. Dacă vorbim de jumări, 72 lei este kilogramul. Aici observăm însă o scădere de preț față de anul trecut, când tot în aceeași perioadă regăseam jumările undeva la peste 80 lei kilogramul.

Ne uităm și către cârnați. Avem de la picanți, de oaie, de porc, prețuri care variază de la 46 lei până la 52 lei. Dacă vorbim de carnea de porc brută, aici prețurile au mai scăzut față de anul trecut și asta pentru că și consumul este în scădere. Comercianții se plâng că nu mai reușesc să vândă ca în alți ani. Prin urmare au mai umblat la prețuri. Însă ne uitam și făceam o comparație la carnea de pui. Aici prețurile au crescut în medie cam cu 10% față de aceeași perioadă a anului trecut.”, a transmis reporterul Antena 3 CNN, Georgiana Iuzic, miercuri, din Piața Obor.