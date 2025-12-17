Alunecare de teren, în zona localității Cornu. Circulația pe DN1 este restricționată

Autoritățile au restricţionat circulaţia pe DN1, după o altă alunecare de teren, în zona localității Cornu. Sursa foto: CNAIR

CNAIR a anunţat, marţi seară, că circulaţia va fi restricţionată pe DN1 în zona localității Cornu, unde s-a produs o alunecare de teren. Lucrările au început miercuri dimineață şi constau în montarea de prefabricate din beton, turnare de beton, umpluturi cu pământ și refacerea terasamentului. În urmă cu 2 săptămâni, o situaţie asemănătoare s-a întâlnit şi la Comarnic.

"Pe DN1, la km 99+100 (sensul de mers Brașov–Ploiești), în zona localității Cornu, s-a produs o surpare a corpului drumului, care afectează prima bandă de circulație.

Sectorul de drum are 4 benzi (câte 2 benzi pe sens), ceea ce permite desfășurarea traficului în ambele sensuri, în condiții de siguranță, cu respectarea semnalizării rutiere temporare.

DRDP București a dispus de urgență restricționarea primei benzi și semnalizarea corespunzătoare a zonei afectate. În continuare, echipele constructorului care execută lucrări în zonă vor interveni de urgență pentru remedierea situației.

Începând de la primele ore ale dimineții, se vor executa lucrări pentru stoparea alunecării de teren din corpul drumului, constând în: montarea de prefabricate din beton, turnare de beton, umpluturi cu pământ și refacerea terasamentului", a comunicat CNAIR.

A fost o alunecare de teren şi la Comarnic

O situaţie asemănătoare s-a întâlnit şi la Comarnic, în urmă cu 2 săptămâni. Şi acolo au fost impuse restricţii de circulaţie după ce a avut loc o alunecare de teren, care a afectat terasamentul drumului.

Atunci, o alunecare de teren a avut loc la partea de terasament a DN1, în zona kilometrului 111+430 m, în apropiere de oraşul Comarnic. În imaginile care au fost surprinse acolo s-a observat că pământul a luat-o la vale, spre albia râului Prahova, iar verificările au arătat că o porțiune de sub șosea s-a deplasat.