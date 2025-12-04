Restricţii pe DN1, după o alunecare de teren în zona Comarnic. Poliţiştii îi avertizează pe şoferi să circule cu mare prudență

Autorităţile au instituit o restricţie parţială de circulaţie pe banda sensului de mers Braşov - Ploieşti. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Este alertă pe DN 1, în zona Comarnic, unde au fost impuse restricţii de circulaţi după ce a avut loc o alunecare de teren care a afectat terasamentul drumului. Poliţiştii îi avertizează pe şoferi să circule cu mare prudență, întrucât stabilitatea carosabilului poate fi pusă în pericol. Restricția vizează banda sensului Brașov – Ploiești și este semnalizată corespunzător. Cei de la Drumuri Naționale dau asigurări că iau toate măsurile necesare pentru siguranța traficului.

O alunecare de teren a avut loc miercuri seara la partea de terasament a DN1, în zona kilometrului 111+430 m, în apropiere de oraşul Comarnic. În imaginile care au fost surprinse acolo se observă că pământul a luat-o la vale, spre albia râului Prahova, iar verificările au arătat că o porțiune de sub șosea s-a deplasat.

În urma acestui incident, autorităţile au instituit o restricţie parţială de circulaţie pe banda sensului de mers Braşov - Ploieşti.

"Ca urmare a apariţiei în spaţiul public a unor informaţii privind o posibilă alunecare de teren ce ar putea afecta circulaţia pe DN1 (E60), în zona oraşului Comarnic, poliţiştii rutieri din cadrul Serviciului Rutier, împreună cu reprezentanţi ai Secţiei de Drumuri Naţionale Ploieşti - District Sinaia, au efectuat verificări la faţa locului.

În urma acestora, s-a constatat că alunecarea de teren s-a produs la partea de terasament, în zona kilometrului 111+430 m, fără a afecta în prezent partea carosabilă. O porţiune de teren situată sub structura drumului s-a deplasat către albia râului Prahova, iar specialiştii Secţiei de Drumuri Naţionale Ploieşti - District Sinaia au apreciat că fenomenul ar putea evolua, existând riscul de a afecta stabilitatea carosabilului şi siguranţa traficului", au precizat oficiali din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova seara trecută.

Potrivit sursei citate, pentru protejarea drumului public şi pentru prevenirea oricărui pericol pentru participanţii la trafic, a fost instituită o restricţie parţială de circulaţie pe banda sensului de mers Braşov - Ploieşti, în zona km 111+430 m, măsura fiind semnalizată corespunzător.