Vucic e furios după ce a pierdut un proiect pentru un Trump Tower de 500 de milioane de dolari în Belgrad și amenință cu represalii

Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a amenințat cu represalii după ce protestatarii și un procuror au blocat planurile pentru construirea unui Trump Tower la Belgrad. FOTO: Hepta

Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a amenințat cu represalii după ce protestatarii și un procuror au blocat planurile pentru construirea unui Trump Tower la Belgrad. Proiectul a fost abandonat după ce au ministru sârb a fost acuzat că și-a folosit abuziv funcția pentru a sprijini proiectul de 500 de milioane de dolari, scrie The Guardian.

„Am pierdut o investiție excepțională”, a declarat marți Aleksandar Vucic, președintele Serbiei. „Mă voi asigura personal că toți cei care au participat la producerea acestui prejudiciu vor fi trași la răspundere.”

Vucic nu mai are mulți aliați occidentali din cauza prieteniei cu Vladimir Putin, așa că a încercat să îl atragă pe Trump. Însă mii de demonstranți au organizat proteste la locul unde ar fi trebuit să se contruiască un hotel și o clădire rezidențială, loc mult timp inaccesibil dezvoltatorilor imobiliari.

Un purtător de cuvânt al Affinity Partners, companie de investiții condusă de ginerele lui Trump și emisar diplomatic, Jared Kushner, care dezvolta proiectul împreună cu Trump Organization, a declarat: „Pentru că proiectele cu adevărat importante ar trebui să unească, nu să dezbine, și din respect pentru oamenii Serbiei și pentru orașul Belgrad, ne retragem cererea și facem un pas înapoi, în acest moment.”

De când Donald Trump a revenit la Casa Albă, în urmă cu 13 luni, fiii săi au încheiat o serie de acorduri, din Golf până în Vietnam, care au contribuit la creșterea veniturilor familiei la o sumă estimată la 864 de milioane de dolari doar în prima jumătate a acestui an. Declarațiile financiare ale președintelui arată că, deși Donald Trump Jr. și Eric sunt, formal, la conducerea Trump Organization, profiturile ajung în continuare la tatăl lor. Criticii familiei Trump numesc fenomenul „pay to play” (plătești ca să intri în joc).

„Nici președintele, nici familia sa nu s-au angajat vreodată și nu se vor angaja vreodată în conflicte de interese”, a comunicat Casa Albă.

Familia Trump a luat în calcul adăugarea unei proprietăți din Belgrad în portofoliul său internațional încă din 2013. În 2024, Kushner a venit în Serbia pentru a anunța că proiectul urma, în sfârșit, să fie construit. În ianuarie, la câteva zile după învestirea lui Trump, Eric a dezvăluit că imobilul va purta numele familiei. Două luni mai târziu, Trump Jr. s-a dus la Belgrad pentru a se întâlni cu Vucic. În timp ce sârbii umpleau străzile cu proteste față de regim, președintele și Trump Jr. au avut ceea ce Vucic a numit o „conversație cordială” despre „relațiile bilaterale”.