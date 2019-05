Florin Piersic, distrus de moartea Ilincăi Tomoroveanu: Aș vrea să-mi spună cineva că e o glumă. Te iubesc și astăzi și voi iubi mereu amintirea ta!

Marele actor Florin Piersic deplânge dispariția Ilincăi Tomoroveanu la vârsta de 77 de ani.

"Da, da, stiu! Am auzit de atatea ori ca moartea face parte din viata… doar ma trag dintr-o familie de preoti…dar, va rog, va rog sa ma iertati ca nu pot, nu vreau sa invat aceasta lectie! Timpul vindeca orice rana?! Nu-i adevarat! Invatam sa traim cu durerea de a fi pierdut pe cineva drag, intr-o lume noua care ne devine tot mai rece, tot mai straina. Ilinca, minunata mea partenera si prietena, "caprioara" scenei Teatrului National, ce tare as vrea ca cineva sa imi scrie, ca nu-i adevarat ca tu nu mai esti, ca a fost o gluma sinistra, ingrozitoare! …astept, dar vorbele astea nu vin…

Ai debutat alaturi de mine in “Moartea unui Artist”, ai fost sora mea, Oana, in “Apus de soare”, unde am avut amandoi privilegiul de a fi alaturi pe scena cu marele George Calboreanu, dar mai ales, ai fost minunata mea Katie, in “Heidelberg-ul de altadata”. Traian Stanescu, partenerul tau de scena dar si de viata, spunea asa:” In tot teatrul romanesc, nu exista pereche mai frumoasa ca Ilinca si Florin”. Te-am iubit, Ilinca in toate aparitiile tale pe scena alaturi de mine si de toti colegii nostri minunati. Te iubesc si astazi si voi iubi mereu amintirea ta. Sufar grozav la gandul ca tu nu mai esti. Dragul meu Traian, te imbratisez ca pe un frate, te tin aproape de inima mea, pentru ca stiu cat de mult ti-ai iubit sotia! Toate lacrimile din sufletul meu, nu pot alina pierderea Ilincai Tomoroveanu!, a scris Florin Piersic pe Facebook.