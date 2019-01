Fost martor acoperit în dosarul ”Turceni - Rovinari”, acuzații extrem de grave: Viața mea s-a transformat într-un calvar

Alin Brîncuș, care a fost martor acoperit în dosarul ”Turceni - Rovinari”, în care au fost implicați, printre alții, Victor Ponta și Dan Șova, face acuzații de o maximă gravitate.

Fost angajat al firmei de avocatură a lui Dan Șova, Alin Brîncuș spune că a fugit din țară după ce IGPR i-a transmis că viața sa este în pericol și le dă un termen de 48 de ore autorităților pentru a acționa în privința situației sale, urmând ca apoi să facă public tot ce știe.

Redăm mai jos întreaga postare a lui Alin Brîncuș:

Buna ziua,

Ma numesc Alin Brincus, unii dintre voi poate ma cunoasteti din postarile pe care le-am facut in ultimii 3 ani. Pe scurt, sunt unul dintre martorii din dosarul Turceni – Rovinari, extrem de mediatizat datorita prezentei printre inculpatii din dosar a fostului Prim Ministru Victor Ponta si a fostului Ministru Dan Sova, iar din momentul in care statul Roman mi-a solicitat sa declar ceea ce stiu, viata mea a fost transformata intr-un calvar; calvar intretinut de institutii ale statutului roman, calvar care nu a incetat nici o secunda timp de 4 ani, in pofida faptului ca am facut si continuu sa fac toate demersurile legale pentru a-mi putea reface viata.

Am decis sa ies public prin aceasta filmare, ca un ultim demers pe care il mai pot face, pentru a solicita public tuturor institutiilor care cunosc situatia mea, sa nu mai ramana pasive, sa nu mai incalce legea cu buna stiinta si sa actioneze urgent si legal cu privire la situatia mea.

Am postat vineri un fragment dintr-o adresa eliberata mie de catre IGPR. Institutiile catre care ma voi adresa astazi, cunosc faptul ca detin aceasta adresa, precum si multe altele, si cunosc foarte bine ceea ce va reprezenta expunerea publica a acestora. La fel de bine mai cunosc aceste institutii si inregistrarile pe care le detin. Nu vreau sa par un om ce isi da importanta, nu fac acest demers ca sa lansez “bombe mediatice”, sunt doar un om ajuns la disperare care nu mai este dispus sa accepte batjocura in care a fost tinut de 4 ani de zile de catre institutiile statului roman. Sunt fugit din tara de mai bine de 1 an de zile pentru ca IGPR mi-a spus ca sunt in pericol iminent pe teritoriul Romaniei, cei care imi amentinta viata fiind Victor Ponta, Dan Sova dar si agentii de politie. Stiu foarte bine tentativele disperate facute de unii pentru a face disparute aceste hartii, dar din pacate, nu le-a iesit! Un fragment dintr- o inregistrare cu un reprezentant IGPR pe acesta tema!

Amintesc aici o alta postare pe care am facut-o si in care am dezvaluit faptul ca mi-au fost lasate la usa apartamentului doua gloante; nu stiu care dintre cei inscrisi in grupul de amenintatori a tinut sa imi transmita inca un mesaj extrem de direct de amenintare, dar nici nu cred ca voi afla vreodata cine avand in vedere ca IGPR nu s-a deranjat sa faca absolut nici un demers. Inca mai astept ca cineva sa imi ceara cele doua gloante pentru o eventuala expertiza, pentru ca da, evident, inca sunt la mine! Aceasta este normalitatea in tara in care institutiile sunt manipulate politic si in care nimeni nu mai face nimic din cee ace legea ii obliga, ci doar ceea ce li se ordona! Sa auzim ce spune un reprezentant IGPR si despre ce s-ar intampla in eventualitatea in care eu as fi impuscat!

Un alt episod pe care l-am trait a fost hartuirea la care am fost suspus de catre agenti ai statului prin urmarirea mea in trafic pana la aeroport si filmarea mea pe drum si la aeroport, actiune ilegala, executata fara mandat, dar la ordin, despre care putem auzi ce spune un reprezentant IGPR

Prin urmare

- Solicit ICCJ sa analizeze adresele din 28.08.2017 si din 13.09.2018, depuse de mine personal la registratura de documente secrete, sa le analizeze asa cum i-am solicitat prin insasi documentele depuse si sa dispuna masurile ce se impun;

- Solicit DNA, in speta

o procurorului Jean Uncheselu sa analizeze adresa mea din 11.01.2019 si sa dispuna in consecinta

o procurorului Marian Dragulescu sa faca toate demersurile legale pentru ca Ordonanta pe care a emis-o in data de 18.10.2018 sa fie pusa in aplicare de catre institutia catre care a inaintat-o si care de cand a primit-o o ignora; ii precizez domnului procuror faptul ca o Ordonanta emisa, nu se discuta, nu se negociaza, se executa, iar orice interpretare a legii trebuie facuta nu in sensul neaplicarii ei, ci tocmai in sensul aplicarii acesteia.

o procurorului Marius Bulancea – in calitate de sef de sectie, sa se informeze de la cei doi procurori mentionati inainte si sa faca la randu-i toate demersurile ce se impun

o i-as solicita si sefului DNA, dar nici nu stiu sincer cine este in acest moment si oricum, am mai solicitat in nenumarate randuri si doamnei Kovesi si nu am primit nici un raspuns

in continuare mai solicit

- Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti – care a primit spre instrumentare dosarul nr. 679/P/2018 sa demareze cercetarile in cadrul acestui dosar intrucat evenimentele sunt in continua desfasurare, iar asa cum va observa din analiza dosarului, situatia este deja critica

Nu in ultimul rand, solicit MAI si IGPR sa respecte intocmai litera legii fata de mine si sa demareze urgent toate procedurile legale in raport cu mine, proceduri pe care, in mod intentionat si cu buna stiinta, le amana de 3 ani de zile; nu in ultimul rand, le mai solicit acestor doua institutii sa transmita cat mai urgent documentele solicitate de institutiile Europene si sa nu mai incerce sa tergiverseze bunul mers al anchetei europene.

Un fragment dintr-o inregistrare cu un reprezentant IGPR din care reiese faptul ca aceasta institutie se opune aplicarii unor masuri care ma privesc.

Acestea sunt solicitarile, asa cum pot sa le exprim acum; stiu ca cei mai multi nu vor intelege mare lucru, insa asa cum am spus, prin aceasta filmare ma adresez direct institutiilor precizate, iar acestea stiu exact despre ce vorbesc.

Fac un ultim apel catre aceste institutii – stiti foarte bine despre ce fel de documente vorbim, ce informatii detin si ce va insemna lansarea lor in spatiul public. De asemenea, stiti foarte bine ce inregistrari detin si ce adevaruri sunt spuse de catre reprezentanti ai institutiilor, ca despre astfel de inregistrari este vorba.

O ultima inregistrare, din nou cu un reprezentant IGPR, ca sa auzim cum merg de fapt lucrurile intr-o minunaata institutie din Romania.

Voi astepta o reactie ferma cu solutii urgente pentru situatia mea in termen de 48 de ore de la publicarea acestei filmari. Daca nu voi primi nici o reactie, imi voi asuma expunerea publica a ultimilor mei 3 ani, fara sa mai omit nici un detaliu. Eu imi voi asuma acest lucru, ramane de vazut daca si voi. Spre sa nu se ajunga si in acest caz, asa cum ne-am obisnuit in ultimii ani in Romania, ca oamenii sa isi caute justitia in spatiul mediatic, incercand sa ajunga la mult prea invocatul dar de cele mai multe ori absentul Stat de drept.