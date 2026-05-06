Fostul preot Cristian Pomohaci este acuzat că oficiază slujbe ilegale într-un fost restaurant. BOR cere ca oamenii să nu mai participe

sursa foto: Facebook / Cristian Pomohaci

Noi acuzații grave la adresa fostului preot Cristian Pomohaci, cel care a scăpat de acuzațiile de pedofilie după ce i s-au prescris faptele. Arhiepiscopia Alba Iulia susține că acesta ar continua să oficieze slujbe ilegale într-un lăcaș improvizat din județul Mureș. În plus, ar purta în continuare haine preoțești, deși nu mai are acest drept.

În decembrie 2018, Cristian Pomohaci a scăpat de acuzațiile de agresiune sexuală asupra minorilor, după ce faptele s-au prescris, iar dosarul a fost clasat. Tot atunci, a primit o condamnare cu suspendare pentru evaziune fiscală, după ce a recunoscut prejudiciul de 130.000 de lei. Singura sancțiune reală a fost excluderea din rândul preoților, decisă de Mitropolia Ardealului. Cu toate acestea, Pomohaci a continuat să oficieze slujbe în spații improvizate şi să poarte straie preoteşti.

„Domnia sa a fost destituit din slujirea clericală încă din anul 2017, în locația sa din județul Mureș, în comuna Ernei. Dânsul oficiază așa-zise slujbe necanonice într-un spațiu pe care îl numește în mod impropriu biserică sau mănăstire, chiar dacă poartă ținuta clericală”, a declarat Oliviu Botoi, purtător de cuvânt Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iulia

Reprezentanții Bisericii avertizează credincioșii să nu participe la aceste practici. Şi localnicii confirmă faptul că Pomohaci ar continua să ţină slujbe. Vinerea, în general, zona din apropierea lăcaşului de cult improvizat într-un fost restaurant, se umple cu maşinile de lux are oamenilor care vin să participe la slujbă.

În aceste condiții, situația a ajuns și în atenția polițiștilor.

„Aspectele semnalate țin în principal de organizare a și disciplina internă a cultelor religioase. Până la acest moment, nu au fost înregistrate sesizări din partea Arhiepiscopiei Alba Iulia cu privire la aceste aspecte”, a declarat Alexandra Luca, purtător de cuvânt IPJ Mureș.

Verificările continuă, iar oamenii legii spun că vor lua măsuri dacă vor descoperi nereguli.