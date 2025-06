Fundația Renașterea așteaptă cât mai mulți participanți pe 15 iunie, la Race for the Cure România - cursa pentru Sănătatea Femeii

Fondurile strânse vor fi folosite pentru a oferi investigații medicale gratuite femeilor vulnerabile si peruci din par natural pentru pacientele si copiii diagnosticati cu cancer. Foto: Agerpres

Cursa din Piațeta Regelui, Bd. Kiseleff, organizată de Fundația Renașterea sub sloganul "Fiecare pas contează! Paşii tăi salvează vieţi!", a pregătit nenumărate surprize pentru toți participanții și, în mod special, pentru învingătoarele în lupta cu cancerul, Doamnele în Tricouri Roz. Cursa se desfăşoară pe o distanţă de 4 kilometri şi se poate finaliza prin alergare sau o simplă plimbare, iar "Pink Walk" dedicat învingătoarelor în lupta cu cancerul, are 0.7 kilometri.

La eveniment s-au înscris până astăzi peste 4000 de persoane, iar printre participanți se vor număra și susținători celebri ai Fundației Renașterea - vedete ale trusturilor de presă partenere: Pro TV, TVR, Antean 3 CNN, Kanal D, Prima TV, precum și echipe ale Ambasadelor Italiei și Statelor Unite ale Americii.

Programul evenimentului prezentat de Ambasadoarea Fundației Renașterea, Andreea Esca, este următorul: ora 8:00 - 9:20 – înscriere și ridicare kituri, 8:55 – încălzire pe muzică, 9:20 – start Pink Walk al Învingătoarelor în lupta cu cancerul, 9:30 – start alergare 4 km, 9:32 – start plimbare 4 km, 10:20 – Premiere echipe, 10:40 – Extragere câștigători tombole, 11:10 – Momentul emoționant al baloanelor roz.

Participanții la cursa din 15 iunie, ce va avea punctul de start/sosire în Piațeta Regelui (intersecția Bd Kiseleff cu Bd Ion Mincu), se vor bucura, alături de familie, colegi si prieteni de o mulțime de surprize:

Muzică antrenantă pregătită de DJ Ionuț Bodonea

Program de încălzire pe muzică alături de Mădălina Roza

Activități distractive pentru copii la corturile Catena și Medihelp

Jocuri educative la cornerul de Șah al Fundației Superbet

Mașini speciale ale Jandarmeriei, Brigăzii Rutiere, Ambulanței București cu personal dedicat zonei de activități pentru copii

Povești citite de Zâna Poveștilor la cortul Fundației Zurli

Fotografii la minut oferite de MSD și Medihelp

Înghețată oferită de Profi, Snickers, Nestle și Corso

Apa oferită de Aqua Carpatica

Sucuri Granini

Degustare de produse fine dining la food-truckul Food & Glory

La cortul Catena se va măsura tensiunea arterială și se vor oferi săruri de rehidratare

Cortul Crucii Roșie Române- filiala Sector 1 va asigura Primul Ajutor

Trofee și diplome pentru cea mai numeroasă, gălăgioasă, amuzant costumată, generoasă sau inimoasă echipă,

Fiecare participant primește kitul de concurs (tricou și număr de concurs) și participă la Tombola Renașterea (cu premii atractive și surprize, pentru toate categoriile de vârstă)

Învingătoarele în lupta cu cancerul, Doamnele in Roz, vor participa la Tombola Roz

Premiile la cele două tombole sunt: cercei din aur oferiți de Kultho forever Diamonds, weekend pentru două persoane la Poiana Brașov oferit de Ana Hotels, weekend pentru doua persoane la Eforie Nord oferit de Ana Hotels Europa, două weekenduri pentru doua persoane la Costinești oferite de Vox Maris, vouchere valorice oferite de Hervis, cosmetice oferite de My Geisha și La Roche Posay.

Fondurile strânse vor fi folosite pentru a oferi investigații medicale gratuite femeilor vulnerabile si peruci din par natural pentru pacientele si copiii diagnosticati cu cancer. Taxa de înscriere la Race for the Cure România este de 60 lei pentru adulți și 30 lei pentru copiii sub 18 ani.

Traseul cursei de alergare/plimbare de 4 km din București este următorul : Start – Intersecția Bd Kiseleff cu Ion Mincu catre Piata Arcul de Triumf, unde se virează dreapta (fara inconjurarea Arcului), pe trotuarul dreapta al Bd Maresal Constantin Prezan, pana la Piata Charles de Gaulle, continuând pe Bd Aviatorilor pe bretea si trotuar pana la Piata Victoriei, unde se vireaza dreapta pe Bd Kiseleff pana la zona de eveniment si locul de SOSIRE (sensurile de alergare/plimbare 4 km vor fi delimitate de garduri si banda semnalizatoare).

Pink walk, cu o distanţă de 0.7 km, are urmatorul traseu : Start – Piațeta Regelui pe Bd Ion Mincu, dreapta prin Parcul Kiseleff (pe langa Casa Doina), cu intoarcere la dreapta in Rond, pe Bd Kiseleff, spre zona de eveniment si SOSIRE, (sensul de plimbare 0.7 km va fi delimitat de conuri si banda semnalizatoare).

Persoane din alte orașe din țară sau din diaspora pot să participe online, să susțină și să doneze pentru femeile din România, pentru prevenția și combaterea cancerului de sân și de col uterin, prin intermediul platformei europene. Înscrierile și donațiile pentru România se pot face și pe site-ul Fundaţiei.

"Ne dorim ca în acest an, la Race for the Cure România, un eveniment al bucuriei, emoției și solidarității, să participe cât mai multe persoane. Va fi o ediție cu totul specială, sub sloganul: «Fiecare pas contează! Pașii tăi salvează vieți!». Vă așteptăm împreună cu familia, prietenii, colegii, alături de Fundația Renașterea și de învingătoarele în lupta cu cancerul! Fiecare pas contează, începând cu prevenția, continuând cu un stil de viață sănătos, cu controale regulate, dar și cu susținerea femeilor diagnosticate; de aceea, sperăm ca români de pretutindeni să ni se alature, înscriindu-se pe raceforthecure.eu/ro și alegând să susțină Fundația Renașterea. Pașii noștri pot salva vieți, prin participarea la cea mai așteptată cursă caritabilă a anului. Haideți să colorăm din nou Bucureștiul în roz, la Race for the Cure, pe 15 iunie", a declarat Mihaela Geoană, Președintele fondator al Fundației Renașterea.

Pentru înscrierea unei echipe direct la sediul Fundației, se poate trimite un mesaj de solicitare pe adresa de email: [email protected] / [email protected] , iar pentru inscrieri online se pot face AICI.

Race for the Cure

Race for the Cure este cea mai mare cursa internațională destinată promovării sănătății și luptei împotriva cancerului de sân, cel mai mare și de succes eveniment de informare și de strângere de fonduri pentru sănătatea femeii.Inaugurata in anul 1983, Komen Race for the Cure a evoluat de la o cursa cu 800 participanti in Dallas, la peste 150 de curse, pe 4 continente, cu peste 1.6 milioane de participanti in intreaga lume.

Pentru Fundatia Renasterea, acest eveniment reprezinta, in egala masura, un bun prilej de a promova mesaje pentru prevenirea si depistarea precoce a cancerului, de a reaminti femeilor ca cel mai bun tratament este preventia, iar informarea corecta, sportul si optimismul, sunt reteta propriei noastre sanatati. Primele zece editii ale evenimentului s-au bucurat de participarea a peste 33.200 de persoane, din care peste 500 invingatoare in lupta cu cancerul.

Fundatia Renasterea

Fundatia Renasterea este o organizatie neguvernamentala, infiintata in anul 2001, care a primit statut de Organizatie de Utilitate Publica in anul 2007. Misiunea Fundatiei Renasterea este aceea de a promova importanta preventiei si depistarii precoce a cancerului de san si de col uterin, de a oferi investigatii medicale gratuite si consiliere pacientilor oncologici.

In ultimii 23 ani, Fundatia Renasterea a obtinut rezultate remarcabile in ceea ce priveste informarea femeilor din Romania, despre importanta depistarii precoce a cancerului si a oferit peste 120.000 de investigatii medicale in cele doua centre medicale pe care le detine in Bucuresti.

In plus, cu sustinerea partenerilor sai, Fundatia a achizitionat si operat doua Unitati Medicale Mobile care au oferit in regim de gratuitate peste 42.200 de investigatii medicale gratuite pentru femei ce locuiesc in zone rurale sau orase mici, unde rata mortalitatii este crescuta din cauza depistarii tardive a afectiunilor. Majoritatea femeilor din România sunt diagnosticate cu cancer in stadii avansate, din cauza lipsei informatiilor si a barierelor de ordin geografic si financiar.