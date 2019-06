Gabriel Leș: Cea mai mare îngrijorare este Rusia

Ministrul Apărării Naţionale, Gabriel Leş, a declarat vineri, la conferinţa internaţională "Black Sea and Balkans Security Forum" ce se desfăşoară în staţiunea Mamaia, că evoluţia securităţii în regiunea Mării Negre presupune îngrijorări serioase, cea mai mare îngrijorare fiind Rusia.



"Evoluţia securităţii în regiunea Mării Negre presupune îngrijorări serioase. Există îngrijorări că situaţia aliaţilor nu este suficient de angajată. Cea mai mare îngrijorare este Rusia. (...) Marea Neagră este fundamentală pentru securitatea naţională a Rusiei, asigură control asupra Caucazului, Republicii Moldova şi a jumătate din Ucraina şi asigură o platformă pentru proiectarea forţelor şi influenţei în Balcani, Marea Mediterană şi Orientul Mijlociu. Obiectivul strategic al Rusiei este să aibă dominaţia asupra regiunii Mării Negre, iar strategia de securitate a Moscovei clasifică NATO ca domeniu de ameninţare militară la adresa securităţii Rusiei", a spus Leş.



Potrivit acestuia, în Marea Neagră, Rusia are o atitudine agresivă constantă.



"Spre deosebire de regiunea Mării Baltice, în Marea Neagră, Rusia are o atitudine agresivă constantă. (...) România este inclusă ca ţintă potenţială pentru capabilităţile de atac ale Rusiei, fiind percepută ca centru de decizie NATO. (...) De la anexarea ilegală şi ilegitimă a Crimeei, Rusia şi-a intensificat acţiunile agresive în regiunea Mării Negre, în special împotriva Ucrainei, dar şi împotriva prezenţei aliate în zonă. Şi-a sporit prezenţa în zona Mării Negre, ca parte a unei strategii coerente, echilibrul militar a fost schimbat în mod fundamental în favoarea sa, iar Rusia este deja capabilă, dacă e necesar, să împiedice militar accesul extern la Marea Neagră", a afirmat ministrul Apărării Naţionale.



El susţine că este necesară consolidarea poziţiei de apărare în regiunea Mării Negre.



"Atitudinea pasivă, de disuasiune, nu mai este eficace şi ar trebui să folosim o atitudine mai fermă în regiune. Este necesară o strategie aliată pe termen lung pentru a contracara tendinţele hegemonice ale Rusiei în regiune şi pentru a consolida poziţia de apărare a Alianţei şi a capacităţii şi rezistenţei aliaţilor", a spus Leş.



Întrebat de ce ar avea nevoie România pentru a-şi spori capacitatea militară şi a face faţă potenţialului agresor Rusia, ministrul a afirmat că este nevoie de "apărare colectivă".



"Şi dacă am avea 10% din Produsul Intern Brut sau 100% din Produsul Intern Brut pentru următorii nu ştiu câţi ani de zile, România nu va avea capabilităţi să poată face faţă singură la un astfel de potenţial agresor. Tocmai de aceea discutăm de apărare colectivă, de capabilităţi pe care le punem împreună pentru a putea face faţă unui asemenea agresor", a declarat Gabriel Leş.



Oficiali ai NATO şi Uniunii Europene, reprezentanţi ai instituţiilor cu responsabilităţi în domeniul relaţiilor externe şi securităţii naţionale şi invitaţi din zona academică participă, în perioada 12 - 14 iunie, la conferinţa internaţională "Black Sea and Balkans Security Forum", ce se desfăşoară în staţiunea Mamaia. Forumul regional de securitate aduce în România invitaţi cu o vastă experienţă profesională, pentru a dezbate provocările clasice şi emergente de securitate din zona Mării Negre şi regiunea Balcanilor, potrivit unui comunicat de presă transmis de Primăria Constanţa.



Aflată la a treia ediţie, conferinţa "Black Sea and Balkans Security Forum" este organizată de asociaţia New Strategy Center, în parteneriat cu Universitatea "Ovidius" din Constanţa şi Zona Metropolitană Constanţa.