Gabriela Firea, anunț-bombă: 'Aş vrea să fac echipă cu Nicuşor Dan'

Întrebată despre va face echipă cu viceprimarul Aurelian Bădulescu în campania electorală, Gabriela Firea a făcut un anunț-bombă.

"Aş vrea să fac echipă cu domnul Dan, în calitate de viceprimar. I-am mai oferit şi data trecută, dar ne-a părăsit, a stat doar şase luni în Consiliul General, chiulind mai mult, deci a fost foarte pasager pe la şedinţele de Consiliu General (...)", a declarat Firea.

Edilul Capitalei a punctat că este sigură că ar colabora foarte bine cu Nicuşor Dan, dar în calitate de viceprimar: "Sigur. Cred că vom colabora foarte bine".

”Nu poate fi deocamdată primar general"

Întrebată, de asemenea, dacă contracandidatul său are calităţile necesare pentru funcția pentru care candidează din partea PNL, Firea a spus: "Parţial. De aceea nici nu poate fi deocamdată primar general".

"Câteva, da, are, orice om are câteva calităţi (...) Dar să ştiţi că primarul general are doi viceprimari, deci încap amândoi. Ştiţi că ei (Nicușor Dan și Aurelian Bădulescu - n.r.) se împăcau foarte bine când domnul Dan, prin trecerea sa pasageră la Consiliul General, mâncau împreună înainte şi după şedinţa de Consiliu General.... Se înţelegeau, nu aveau nimic de împărţit şi nu transformau lupta politică, nu o duceau şi în viaţa privată", a mai spus Gabriela Firea.

Declarațiile primarului Capitalei au fost făcute în contextul în care, pe 5 iunie, Nicușor Dan, candidatul PNL pentru Primăria Capitalei și viceprimarul Aurelian Bădulescu au fost implicați într-o dispută televizată.