Gabriela Firea: ''Bucureștenii sunt nemulțumiți că actualul Guvern a închis școlile, bisericile, piețele și industria HoreCa''

Gabriela Firea a acuză actualul Guvernul şi spune că premierul Ludovic Orban şi PNL ''au adus economia în pragul colapsului''.

''Si bucurestenii din Sectorul 6 al Capitalei, cu care am vorbit azi, sunt nemultumiti ca actualul guvern a inchis scolile, bisericile, pietele, industria HoreCa, pentru a-si ascunde incompetenta. Iar presedintele tarii, in loc sa fie echidistant, si al tuturor romanilor, face campanie desantata pentru incompetentii de la PNL, taind panglici pentru obiective nerealizate si promitand electoral, in decembrie, un vaccin care nici nu exista la noi in tara si nici nu este produs.

Am ajuns într-o catastrofă sanitară din cauza lor : Orban, Tataru, sefii DSP-urilor

Testarea extinsă este primul lucru pe care îl va face guvernul PSD.

Avem oameni pregătiți care știu ce au de făcut din prima zi de guvernare pentru a opri pandemia.

Orban şi PNL au adus economia în pragul colapsului

Oamenii își pierd locurile de muncă sau se tem de acest lucru, investițiile sunt la cel mai scăzut nivel.

Echipa social-democrata știe cel mai bine să gestioneze economia! Suntem singurii care am prezentat un Program coerent de guvernare.

Sprijinirea firmelor care produc în România, susținerea fermierilor români, asigurarea locurilor de muncă și a veniturilor sunt soluțiile pentru redobândirea încrederii în economia națională.

Duminica avem sansa sa trimitem in somaj guvernul incompetent si corupt al PNL-ului si sa instalam un guvern cu oameni profesionisti si cu grija pentru toti romanii, format in jurul PSD. a scris Gabriela Firea pe pagina ei de Facebook.