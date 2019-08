Gabriela Firea dă asigurări: „Până la 1 septembrie se va relua circulaţia tramvaiului 41”

Foto: Gabriela Firea/ Facebook

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, anunţă că prima etapă a proiectului „Străpungere Ciurel - Nod Rutier Virtuţii” se va încheia până la sfârşitul acestui an, iar până la 1 septembrie se va relua circulaţia tramvaiului 41.



Într-o postare pe Facebook, edilul general anunţă că a vizitat şantierul „Străpungere Ciurel - Nod Rutier Virtuţii”, pentru a verifica stadiul lucrărilor.



„Conform graficului de execuţie, prima etapă a acestui proiect, Nodul Virtuţii, se va încheia la sfârşitul acestui an, atunci când vom începe, în conformitate cu legislaţia în vigoare, testele statice şi dinamice. După această etapă, Nodul Virtuţii - acest obiectiv de investiţii atât de aşteptat de bucureşteni - va putea fi redat circulaţiei! De asemenea, începând cu data de 1 septembrie, tramvaiul 41 va putea circula în această zonă, înainte de începerea anului şcolar. În ceea ce priveşte stadiul actual, am reuşit să accelerăm ritmul lucrărilor, astfel încât chiar ieri au fost montate ultimele două grinzi aferente tablierului metalic care face joncţiunea peste bulevardul Virtuţii”, a menţionat Gabriela Firea.