Gabriela Firea, despre alegerile prezidențiale: „Este un succes. Candidatul nostru este în turul doi, vom avea prima femeie președinte"

Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, s-a arătat mulțumită de scorul înregistrat de PSD la primul tur al alegerilor prezidențiale, prin candidatul Viorica Dăncilă. Firea a spus că e încrezătoare și că România va avea prima femeie președinte.

"Suntem în turul doi. Este un succes. Candidatul nostru este în turul doi, noi ne bucurăm foarte mult, îl vom susține în continuare. Vom munci și în aceste două săptămâni și vom avea prima femeie președinte.

La București am avut 10.000 de voturi în plus față de alegerile europarlamentare. Partidele care ne fac opoziție incorectă de trei ani au scăzut în preferințele electoratului din București. Noi nu am făcut campanie negativă împotriva lor, ci doar le-am așezat activitatea într-o oglindă și am spus bucureștenilor cum au votat împotriva tuturor proiectelor bune, necesare pentru Capitală. Sunt convinsă că în aceste două săptămâni vom munci în continuare și vom scoate un scor foarte bun la București și în turul doi și la alegerile locale și la cele parlamentare", a spus Firea.