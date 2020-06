"La începutul lui martie am fost la zid de către reprezentanți guvernamentali pentru că am spus că dețin informații din spitalele de boli infecțioase și de la epidemiologi și că este nevoie urgentă de închiderea școlilor, teatrelor și a tuturor activităților care înseamnă aglomerare de persoane. Aduceți-vă aminte că au trecut cel puțin 3-4 zile de la momentul în care eu am solicitat aceste măsuri pentru Capitală, iar eu eram pusă la stâlpul infamiei, fiind denumită o persoană publică prea exagerată și care îi protejează prea mult pe cetățeni și că nu e cazul să luăm astfel de măsuri fiindcă e o gripă ușoară. După aproape o săptămână s-a convins toată lumea că nu e de glumă și că trebuie să luăm măsuri. La început s-au luat foarte timid și atunci s-au îmbolnăvit mulți români. Atunci au fost primele focare și în Suceava și în București. Ulterior, lucrurile s-au stabilizat"

E normal pentru o situație excepțională, cum e o pandemie, să avem și măsuri excepționale. Întreaga lume s-a reinventat, a încercat să trăiască o viață cât de cât normală, deși ea nu poate fi considerată normală, cu restricțiile și libertățile individuale reduse", a spus Firea la Antena 3.

"România nu are cifrele adevărate pentru că s-au făcut puține teste"

"Nu vom afla niciodată de ce Ministerul Sănătății s-a opus testării populației din București și din întreaga țară și probabil că nici aceste măsuri care se anunță nu sunt în concordanță cu situația reală. Eu nu spun că cineva prezintă cifre care nu sunt reale, eu spun că nu avem cifrele adevărate și ele se prezintă trunchiat pentru că s-au făcut puține teste și acestea s-au realizat doar pentru persoanele care intrau în definiția de caz, și anume cele întoarse din străinătate, persoanele cu simptome sau persoanele care au intrat în contact cu bolnavii de COVID-19. Asta înseamnă un număr foarte mic de teste", a adăugat Firea.

Gabriela Firea: Nu avem cifrele adevărate privind infectările cu coronavirus fiindcă s-au făcut puține teste