Gala "Green Woman" 2025: România recunoaște oficial femeile care aduc schimbare reală în domenii-cheie

Lavinia Șandru, inițiatoarea Galei, a prezentat direcția ediției din 2025, subliniind tranziția către o lume în care tehnologia devine parte din ecuația sustenabilității.

A șaptea ediție a Galei "Green Woman" a avut loc, pe 25 noiembrie, la Universitatea Ecologică din București și a premiat 12 femei cu rezultate importante în domenii esențiale pentru România: mediu, energie, educație, sănătate, agricultură, administrație, presă, antreprenoriat și sport. Evenimentul a fost organizat de Asociația Inițiativa Ecologistă Europeană, în parteneriat cu UZPR și Universitatea Ecologică.

"Gala Green Woman din acest an este o ediție cu totul și cu totul specială. De la relația om și natură, ajungem să vorbim tot mai mult de relația om, natură și inteligență artificială", a spus Lavinia Şandru.

Profesorul Mircea Duțu, președintele Universității Ecologice, a introdus momentul dedicat ministrei Mediului, punând accent pe schimbarea de generație la nivel decizional.

"Am cunoscut toți miniștrii mediului din anul 1989 până azi. (…) Noul mandat, mandatul cu numărul 8, este asumat pentru prima dată de o tânără jurist și are mari șanse de succes", a spus Duţu.

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a vorbit despre lipsa de coerență legislativă, semnalând o prioritate majoră.

"Cred cu tărie că este nevoie de un Cod al mediului. (…) Avem nevoie ca de aer de acest Cod de mediu. Avem nevoie de o legislație mai simplă și mai coerentă. Avem nevoie de mai multă ordine și mai mult respect față de ordine în instituții", a subliniat Buzoianu.

Pentru presă, premiul Green Woman i-a fost oferit jurnalistei Andreea Sava. Președintele UZPR, Dan Constantin, a vorbit despre profesionalismul ei constant.

"Este o persoană din lumea presei care și-a făcut un nume pornind de la a-b-c-ul presei (…) Laureata care își face datoria de ziarist cu multă temeinicie, Andreea Sava", a explicat el.

În fața sălii, jurnalista a subliniat cât de dificilă a devenit practica jurnalismului critic,

"În cariera de jurnalist, orice premiu te onorează. (…) Apreciez faptul că apreciați jurnalismul critic într-o perioadă în care este foarte greu să îl mai faci", a spus Sava.

Printre laureatele ediției s-a aflat și fosta prim-ministră Viorica Dăncilă, care a transmis un mesaj despre solidaritate și reziliență.

"Regina Maria obișnuia să spună: ‘Să fii tu însuți o rază de lumină și să nu te temi’. (…) Cred că împreună, lăsând la o parte ce ne dezbină, uniți vom putea face pași importanți în tot ceea ce ne dorim pentru viitor", a spus, la rândul ei, Viorica Dăncilă.

Premiantele ediției au fost: Gemma Webb, Sandra Olănescu, Diana Buzoianu, Alice Nichita, Andreea Sava, Doina Vornicu, Viorica Dăncilă, Mihaela Leventer, Paula, Daniela și Gabriela Bădăluță, Ionela Cristina Breahnă-Pravăț, Simona Man și Nadia Comăneci.

Gala "Green Woman" 2025 confirmă încă o dată rolul major pe care îl au femeile într-o societate aflată în continuă schimbare și nevoită să răspundă rapid provocărilor actuale.