Garry Kasparov vorbește despre motivul izbucnirii războiului din Ucraina: ”Cel mai mare adversar al lumii libere”

„Cel mai mare adversar al lumii libere și motivul pentru care acum privim această tragedie din Ucraina și motivul pentru care Putin a devenit arogant și curajos a fost complezența. Am pierdut vigilența, am uitat la sfârșitul Războiului Rece că răul nu moare. Când ne relaxăm, închidem ochii în fața răului el răsare din nou. Despre Putin putem spune că a mers prea departe. Ca orice dictator înainte lui a trecut prea multe linii roșii și a crezut că va fi imun și că va putea face orice dorește.

Oponenții lui sunt liderii lumii libere care s-au dovedit înainte dispuși la compromisuri. Nu au avut hotărâre, nu au arătat decizie, nu au fost hotărâți să ia o poziție, să apere valorile lumii libere în trecut. S-a ajuns într-un punct în care nu mai avem încotro. Nu mai avem cale de întoarcere. (...) Președinții, premierii din ambele părți ale Atlanticului nu au avut de ales. Au trebuit să treacă de la indiferență la o poziție mult mai beligerantă.

Prima oară în istoria lumii vedem un genocid online. Starea generală este că trebuie făcut ceva. E improbabil ca Putin să câștige, dar dacă Putin ar câștiga ar fi un semnal pentru toți teritoriștii și dictatorii să continue să atace. Acum, un eșec al lui Putin în Ucraina ar schimba tendința în lume probabil.”, a declarat Garry Gasparov.

Garry Kasparov a devenit campion mondial la șah în 1985 și a fost cel mai tânăr campion mondial la șah, la 22 de ani.

Kasparov a rămas în atenția publicului cu decizia sa din 2005 de a înființa o organizație politică, Frontul Civil Unit, care să se opună președintelui rus Vladimir Putin. În 2006, Kasparov a fost un personaj-cheie într-o coaliție de partide politice care au format Cealaltă Rusia, un grup al cărui scop a fost înlăturarea lui Putin de la putere. În 2007, în urma mai multor protest organizate de coaliție, care au dus la arestarea lui Kasparov și a altor participanți, Cealaltă Rusia l-a ales pe Kasparov drept candidat pentru alegerile prezidențiale din 2008, dar nu a putut să-l nominalizeze până la termenul limită.

Maestrul a continuat să fie un critic deschis al lui Putin, iar în 2015 a publicat cartea Winter Is Coming: Why Vladimir Putin and the Enemies of the Free World Must Be Stopped (Iarna se apropie: De ce Vladimir Putin și Inamicii Lumii Libere Trebuie Opriți). Kasparov a fost și redactor colaborator pentru The Wall Street Journal din 1991. În 2014 a devent cetățean al Croației.

