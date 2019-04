Georgiana a observat că Luca, fiul ei, are ochiul drept mai mare decât cel stâng. După un RMN, un medic i-a dat o veste cruntă. "Mami și tati spun că sunt cel mai curajos, puternic și frumos băiat din lume“. Este singurul caz din România

foto: Gazeta de Sud

Luca este un băiețel vesel, care luptă, în fiecare zi, alături de părinții lui, să se vindece și să rămână în viață. La doar doi ani și patru luni, băiețelul se luptă cu un diagnostic greu: gliom de nerv optic drept, adică o tumoră a nervului optic. Problemele au început după ce părinții au sesizat că ochiul drept este mai mare decât cel stâng. Au mers la un control oftalmologic, scrie Gazeta de Sud.

„De acolo am fost trimiși să facem un RMN. În urma acestei investigații am aflat că are un gliom de nerv optic drept, adică o tumoră, care nu poate fi îndepărtată decât cu tot cu acesta, astfel rămânând fără vedere la acel ochi și de aici totul s-a schimbat. Am ales varianta de a face chimioterapie. Am considerat că este cea mai bună soluție la acel moment, dar după 22 de cure de chimioterapie, adică vreo 300 de ore legat de perfuzii la pat, tumora a rămas tot acolo și la fel de mare (2,5 cm x 2,5 cm) ca la primul RMN“, povestește Georgiana Dumitrescu, mama copilului.

Îi puteți ajuta aici.