Gerul ne scumpește mâncarea. Un kilogram de roșii românești ar putea ajunge la 100 de lei. „Să aibă populația bani să cumpere așa ceva”

În luna aprilie vor apărea, pe tarabele din piețe, primele roșii românești, însă la prețuri piperate. Colaj foto: Captură Antena 3 CNN / Agerpres

Gerul din această iarnă scumpește mâncarea. Primele roșii românești se vor vinde la 60 de lei kilogramul la producător, din cauza costurilor uriașe pentru încălzirea solariilor. La comercianți, prețul poate ajunge chiar și la 100 de lei kilogramul. Frigul a afectat și verdețurile de primăvară, care în mod normal ar fi fost deja pe tarabe. Producătorii spun că înghețul le-a redus semnificativ producția, iar legumele care vor ajunge în piețe vor fi mai scumpe decât anul trecut.

În luna aprilie vor apărea, pe tarabele din piețe, primele roșii românești, însă la prețuri piperate. Iarna grea din acest an a crescut costurile fermierilor cu până la 40%. De la energie, combustibil, produse fitosanitare și semințele din pământ, toate au costat mai mult, iar săptămânile cu temperaturi sub minus 10 grade au dus cheltuielile pentru încălzirea unui solar la câteva mii de lei pe zi.

„Primele roșii românești, 50–60 de lei la producător. Orice producător, orice țăran real, ar cere și 80 de lei sau 100 de lei, dar să aibă cine să le cumpere, să aibă populația bani să cumpere așa ceva”, a spus Ion Țicu, producător.

O parte din marfa producătorilor va ajunge în piețele angro, unde se adaugă profitul comercianților, iar prețul crește cu câțiva lei pe kilogram. De acolo cumpără și revânzătorii din piețele comerciale, astfel că, după adaosuri și costuri, prețul final poate ajunge chiar la 80 de lei kilogramul.

„Ceri prețul care, pentru tine, este corect, dar degeaba stai cu ea pe tarabă și vine seara și tu ai marfa nevândută, că automat trebuie să lași mai jos”, a mai spus Țicu.

Gerul a afectat și verdețurile de primăvară.

„Ea este foarte mică la timpul ăsta (N.r. - salata verde). Ne mai trebuie 2–3 săptămâni ca să o ducem pe tarabă. Dacă ne ducem și cerem 3 lei pe o legătură pe tarabă, nu dă nimeni. Deci, tot prețul, tot un 2 lei rămâne. Nu ne scoatem costurile, dar dacă am pus-o, asta e situația, n-avem de ales. Trebuie să o vindem pe mult, pe puțin, să eliberăm locul”, explică Mariana Jelea, alt producător.

În piețe, primele verdețuri sunt mai scumpe ca anul trecut, în medie, cu 50 de bani pe legătură.