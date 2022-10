Gheorghe Piperea: "Vă întrebați de ce sunteți sărăciți și înfrigurați și de ce veți flămânzi? Păi, voila!"

Avocatul Gheorghe Piperea susține că este cert faptul că urmează o recesiune economică: ”Probe? FMI a spus că Germania intră în recesiune în semestrul unu 2023, iar Franța, în semestrul doi 2023. BNR însăși a zis că se teme de recesiune imediată în România!”.

”BNR a majorat din nou dobânda legală, ducând-o la 6,25%, și a anunțat că o va mai majora până la finalul anului, în intenția de a calma inflația.

Nu e cert dacă inflația se va calma - 80% din comerțul nostru exterior e import din UE (exportul e mai mic cu 33 de mld euro decât importul anul acesta), odată cu mărfurile și serviciile fiind “importată” și inflația din UE, care e deja 10% (în Germania și Franța) și 12% (în Italia și Spania). Ca să nu mai vorbim de inflația din Turcia, de unde luăm mâncare multă și autobuze - 90%.

E cert, însă, că urmează recesiune economică. Probe? FMI a spus că Germania intră în recesiune în semestrul unu 2023, iar Franța, în semestrul doi 2023. BNR însăși a zis că se teme de recesiune imediată în România.

Și mai e cert că dobânzile la creditele în lei vor crește din nou. ROBOR e legat de dobânda legală: nu are cum să nu crească. Ironic, și Euribor (aplicabil creditelor în euro) a ajuns la 1,75%, de trei ori și jumătate mai mare decât nivelul de acum 3 luni…

Mai rău e că IMM-urile sunt omorâte de prețurile la energie, combustibil și materii prime. Deci, urmează șomajul (+ inflație + recesiune economică = stagflație).

În plus, câteva zeci de mii de IMM-uri s-au împrumutat la bănci, în programul IMM Invest, unde statul a dat garanții de 90% din valoarea creditului, plus dobândă bonificată. Din acești bani luați cu credit (pe care statul s-a expus cu 9 mld euro), doar 15% s-au dus în investiții, restul în capital de lucru. De fapt, e chiar mai rău: capitalul de lucru nu a fost utilizat pentru finanțarea activităților curente, ci pentru rostogolirea datoriilor trecute. Rezultat economic și social: zero. Iar acum aceste credite vin la scadență. IMM - urile creditate nu au banii. Fie se vor închide, fie vor falimenta. Altă sursă de șomaj. Iar statul, adică noi, va fi nevoit să achite garanțiile de 9 mld euro implicate în program - o uriașă taxă pe prostie și un cost nedrept suportat de noi pentru aventura/farsa plandemică, cost la care de adaugă miliardul de plată pentru vakseenul inutil (pe care noi, în proporție de 60%, nu l-am făcut, dar îl plătim).

Vă întrebați de ce sunteți sărăciți și înfrigurați și de ce veți flămânzi. Păi, voila”, scrie avocatul Gheorghe Piperea într-o postare pe Facebook.