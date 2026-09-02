Gică Baciu, un veteran de 104 ani al celui de-Al Doilea Război Mondial, a participat la aniversarea Diviziei 2 Infanterie "Getica"

Gică Baciu, un veteran de 104 ani al celui de-Al Doilea Război Mondial, a participat la aniversarea Diviziei 2 Infanterie „Getica”. Sursa foto; MApN / Laurențiu Turoi

Ministerul Apărării Naţionale a transmis că la aniversarea celor 110 ani de la înfiinţarea Diviziei 2 Infanterie „Getica” a participat şi Gică Baciu, un veteran de 104 ani, care a luptat în cel de-Al Doilea Război Mondial. "M-am născut cu drapelul ăsta, pentru ăsta am luptat... E scutul țării", a spus Gică Baciu în cadrul evenimentului.

"Gică Baciu este exemplul viu al tradiției militare și al sacrificiului Armatei României de-a lungul istoriei noastre", a precizat MApN.

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"Gică Baciu nu este doar un nume! Este bunicul și străbunicul din fiecare familie, care plecat să-și apere neamul, cu o fotografie în buzunar și România în inimă.

Mulțumită lui Gică Baciu și camarazilor săi, avem România noastră de astăzi. Datorită acestora, putem învăța, vorbi și citi în limba română.



Născut pe 4 mai 1922, Gică Baciu – cum este cunoscut în comunitatea din Mânzălești – a luptat în cel de-Al Doilea Război Mondial, apărând România sub drapelul căruia a spus cu mândrie: „M-am născut cu drapelul ăsta, pentru ăsta am luptat... E scutul țării".

Sacrificiul impune respect și recunoștință. Mulți ani înainte, domnule Gică Baciu!", a postat MApN.

Militarii Diviziei 2 Infanterie Getica au sărbătorit, joi, 20 august, 110 ani de la înființarea marii unități. Constituită la 18 august 1916, în contextul intrării României în Primul Război Mondial, Armata a 2-a a fost în centrul ofensivei românești de la Mărăști, Mărășești și Oituz.

La eveniment au participat ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, șeful Statului Major al Apărării, general Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Forțelor Terestre, general-locotenent Ciprian Marin, foşti comandanți ai marii unități şi parteneri străini.