Gică Popescu a făcut pneumonie după ce a fost testat pozitiv cu COVID-19. Ce spun medicii despre starea "Baciului"

În urmă cu o săptămână Gică Popescu a fost testat pozitiv cu Covid-19.

"Avusesem niște dureri de cap și doar într-o zi câteva frisoane. Am zis să merg să fac testul. Mă testasem de multe ori până atunci. De data asta am ieșit pozitiv, dar în acel moment eram OK, nu mai aveam simptome. M-am dus și la Matei Balș pentru investigații suplimentare. Ce a urmat? Virusul a dezvoltat foarte repede o pneumonie și nu mi-a fost bine. Cu tuse ... După cum vezi, mai tușesc și acum, când vorbesc cu voi.." a declarat pentru gsp.ro, Gică Popescu, preşedintele clubului FC Viitorul.

Medicii au prelungit spitalizarea fostului căpitan al echipei naţionale de fotbal, întrucât organismul nu a răspuns pozitiv la tratamentul administrat până acum.

„Din păcate, tomografia computerizată, CT-ul adică, pe care am făcut-o în weekend la nivelul plămânilor nu a arătat foarte bine, iar doctorii mi-au spus că e nevoie să mai rămân spitalizat", a mai precizat Gică Popescu.